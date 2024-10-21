Як підготуватися до Радіодикданту національної єдності: найпоширеніші помилки

Часто при написанні тексту україці не розуміють, де поставити двокрапку, а де - тире.

Уже цієї п'ятниці, 25 жовтня, об 11:00 українці писатимуть Радіодиктант національної єдності. Автором тексту стане письменниця Оксана Забужко, а читатиме його поет та військовий Павло Вишебаба.

Як підготуватися до написання радіодиктанту та які хитрощі варто знати - розповідаємо далі.

Пунктуаційні помилки

Найпоширеніші помилки, які трапляються під час написання диктантів на слух - пунктуаційні. Кома, кома з тире та двакрапка - пастки в які найчастіші потрапляють учасники радіодиктанту. Тоді як написання слів завжди дається легше, ніж написання розділових знаків.

Поради, які можуть допомогти при сумніві

Краще недоставити кому, ніж поставити зайву. Це теж може бути помилкою, але перебір - ще гірше.

Двокрапка чи тире? Якщо можна в реченні замість розділового знака вставити фразу "а саме", "що саме", "чому" — потрібна двокрапка. Наприклад: Вони заклякли перед дорогою: на них дивився дикий гоблін. Водночас, у випадку, коли на місці розділового знака добре вживається питання "і що?", "який наслідок?", "що з того?" - тоді ставимо тире.

Переглянти попередні диктанти

2019 рік. "Крила України" - про мрії, творчість та досягнення.

2020 рік - про принадність книжок, паперових чи електронних.

2021 рік - ліричний текст про парк дитинства та про соціальні дистанції по-особливому торкав, адже діяли карантинні обмеження (у групах учасників розсаджували по одному, на певній відстані).

2022 рік - "Твій дім". У тексті йшлося про те, що найдорожче для кожного з нас місце вистоїть у війні.

2023 рік. Торік текст "Дороги України" розповідав про тему рідного дому та шляху, що веде до нього.

Відчуйте стиль автора

Цього року атворкою радіодиктанту стане письменниця Оксана Забужко.

Тому перед цим можна прочитати її твори, вивчити творчість, проаналізувати, до яких авторських знаків вона тяжіє. Відчуття логіки тексту та авторського ритму допоможуть із пунктуацією.

Книги авторки для рекомедації:

"Музей покинутих секретів"

Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій»

"І знов я влізаю в танк...".

Головні зміни у правописі

Якщо у вас досі залишаються питання щодо того, як писати щось за новим правописом, то саме час розставити усі крапки над "і".

Повний текст нової редакції розміщений на сайті Інституту мовознавства НАН України.

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