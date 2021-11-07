Радіодиктант національної єдності: коли і як взяти участь

Радіодиктант національної єдності: коли і як взяти участь

Автором тексту та читцем цьогорічного радіодиктанту буде український письменник Юрій Андрухович.

21-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності писатимуть 9 листопада 2021 року — у День української писемності та мови.

Про це повідомляє Держкомітет телебачення і радіомовлення України.

Автором тексту та читцем цьогорічного радіодиктанту буде український письменник Юрій Андрухович, який уже почав працювати над текстом. До методичної роботи над радіодиктантом національної єдності долучиться українська мовознавиця Лариса Масенко.

Коли розпочнеться диктант

Радіодиктант розпочнеться 9 листопада о 10:00 за київським часом.

Де транслюватиметься

Радіодиктант транслюватиметься на всіх платформах "Суспільного", а також на хвилях "Українського радіо" та "Радіо Культура".

Як взяти участь

Учасники мають добу для того, щоб надіслати в режимі онлайн готовий текст диктанту на перевірку. Для цього необхідно:

зробити фото або скан тексту і відправити його на електронну пошту rd@ukr.radio;

або відправити через електронну форму, яка з'явиться на сайті ukr.radio 9 листопада.

Ті, хто "не дружать" із сучасними засобами зв’язку, можуть надіслати паперовий лист з диктантом за адресою м. Київ, вул.Хрещатик 26, 01001.

Також диктант можна перевірити самому. Текст опублікують на сайті ukr.radio 11 листопада.

Студію для гостей облаштовують у читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського. Зазвичай, організатори запрошують відомих громадських діячів, спортсменів, акторів, бізнесменів та політиків.

Нагадаємо, що минулорічний текст для всеукраїнського радіодиктанту створив поет і видавець Іван Малкович.

Раніше повідомлялося, що міністр освіти та науки Сергій Шкарлет успішно склав іспит на рівень володіння українською мовою.

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