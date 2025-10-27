Радіодиктант 2025: авторка тексту відреагувала на скарги українців та згадала пса Патрона

Радіодиктант 2025 викликав дискусії в українців

Авторка цьогорічного радіодиктанту національної єдності Євгенія Кузнєцова розповіла, як реагує на дискусії навколо тексту та начитки, і підтвердила, що в першому реченні зробила алюзію на відомого українського письменника Олеся Подерв’янського.

Про це йшлося у коментарі письменниці в ефірі каналу «1+1 Україна» 27 жовтня.

«Дякую всім за увагу до радіодиктанту. Я намагаюся ставитися до всього з гумором і закликаю всіх бути добрішими — і до начитки, і до тих, хто, можливо, не встиг за темпом читання. Радіодиктант — це передусім про єдність. А українці, як відомо, часто єднаються навіть у суперечках. Тож, можливо, активне обговорення тексту, начитки та незвичних слів — це теж спосіб об’єднатися», — зазначила письменниця.

Кузнєцова також підтвердила, що перше речення диктанту — «Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса Патрона» — містить алюзію на культову цитату Олеся Подерв’янського: «Треба жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресурувати улюбленого обіз’яна».

«Так, це був омаж до Подерв’янського. Я сподівалася, що слухачі впізнають цей натяк, адже він — безумовно, класик української літератури. Було приємно бачити усмішки людей, коли вони це зрозуміли», — розповіла авторка.

Нагадаємо, українці написали радіодиктант 2025 року. Подія відбулася 27 жовтня. Багато з тих, хто брав участь у радиодиктанті поскаржився на текст, а також його прочитання.

Додамо, що радіодиктант пишуть усі, хто бажає, в День української писемності та мови. Цьогорічний текст радіодиктанту називається «Треба жити!»