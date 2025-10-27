- Дата публікації
Радіодиктант 2025: авторка тексту відреагувала на скарги українців та згадала пса Патрона
Письменниця і авторка цьогорічного радіодиктанту національної єдності Євгенія Кузнєцова поділилася враженнями від реакції слухачів на свій текст.
Авторка цьогорічного радіодиктанту національної єдності Євгенія Кузнєцова розповіла, як реагує на дискусії навколо тексту та начитки, і підтвердила, що в першому реченні зробила алюзію на відомого українського письменника Олеся Подерв’янського.
Про це йшлося у коментарі письменниці в ефірі каналу «1+1 Україна» 27 жовтня.
«Дякую всім за увагу до радіодиктанту. Я намагаюся ставитися до всього з гумором і закликаю всіх бути добрішими — і до начитки, і до тих, хто, можливо, не встиг за темпом читання. Радіодиктант — це передусім про єдність. А українці, як відомо, часто єднаються навіть у суперечках. Тож, можливо, активне обговорення тексту, начитки та незвичних слів — це теж спосіб об’єднатися», — зазначила письменниця.
Кузнєцова також підтвердила, що перше речення диктанту — «Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса Патрона» — містить алюзію на культову цитату Олеся Подерв’янського: «Треба жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресурувати улюбленого обіз’яна».
«Так, це був омаж до Подерв’янського. Я сподівалася, що слухачі впізнають цей натяк, адже він — безумовно, класик української літератури. Було приємно бачити усмішки людей, коли вони це зрозуміли», — розповіла авторка.
Нагадаємо, українці написали радіодиктант 2025 року. Подія відбулася 27 жовтня. Багато з тих, хто брав участь у радиодиктанті поскаржився на текст, а також його прочитання.
Додамо, що радіодиктант пишуть усі, хто бажає, в День української писемності та мови. Цьогорічний текст радіодиктанту називається «Треба жити!»