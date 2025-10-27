Радіодиктант 2025: чому українці критикують текст і з якими словами не розібралися

© Pixabay

Сьогодні, 27 жовтня, всі охочі українці написали радіодиктант. Традиція, зазначимо, існує від 2000 року.

Авторкою Радіодиктанту національної єдності 2025 року стала українська письменниця, перекладачка, асоційована дослідниця Київської школи економіки Євгенія Кузнєцова. Текст для диктанту читала акторка Наталія Сумська.

Після того, як радіодиктант відбувся чимало українців обурилися.

Так, багаторічна переможниця національного радіодиктанту Христина Гоянюк відкрито висловила критику щодо цьогорічного тексту. Христина Гоянюк зі Львова багато разів перемагала на національному радіодиктанті. Минулого року вона стала єдиною учасницею, яка написала диктант без жодної помилки.

Коли Гоянюк запитали про її враження від цьогорічного диктанту, вона відповіла:

«За 26 років — це перший диктант, який звалив мене наповал. По перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати одразу всі розділові знаки».

Не лише Гоянюк мала зауваження до тексту. Комедіант Марк Куцевалов зізнався, що не розібрався з деякими словами, зокрема «пітятко».

Особливо українці критикують диктування першого речення диктанту, яке, за їхніми словами, було прочитано надто швидко і написати його було вкрай важко.

Українці також пишуть, що Наталія Сумська читала текст жахливо і вважають, що вона не тренувалася перед прямим ефіром.

Критика також з’явилася й у соцмережах.

Низка українських письменників та критиків висловили свою думку про те, що радіодиктант не сприяє справжній національній єдності, хоча і є популярним культурним заходом.

Зокрема, письменник Андрій Кокотюха розкритикував ідею національного радіодиктанту.

«По-перше, ніколи, ще з середньої школи, не любив колгоспів. По-друге, диктант не сприяє національній єдності, а просто так називається. Бо нація — це 100% населення країни. А диктант пише мо' 20%», — заявив він.

Водночас автор також наголосив, що нічого не має проти авторів і читців, а багатьох навіть знає особисто.

Думки стосовно висловлення Андрія Кокотюхи розділились. У коментарях люди висловлювали нерозуміння позиції, проте знайшлись і ті, хто його цілком підтримував.

У середу, 29 жовтня, об 11:00 буде оприлюднено текст Радіодиктанту національної єдності, тож ви зможете перевірити себе на помилки самостійно. Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Результати оголосять 3 грудня.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда «Українського Радіо» 2000 року. Радіодиктант національної єдності покликаний не перевірити грамотність учасників, а об’єднати їх навколо української ідентичності та мови як її прояву.