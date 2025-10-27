- Дата публікації
Радіодиктант 2025: точна дата і час, де дивитися
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності став щорічною традицією для багатьох українців.
У День української писемності та мови відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст називається «Треба жити!»
Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться в 25-те. Усі охочі зможуть долучитися до події.
Розпочнеться радіодиктант об 11:00, а послухати його можна буде на декількох платформах:
на хвилях «Українського Радіо» та «Радіо Культура»
наживо в ефірі телеканалу «Суспільне Культура»
на YouTube-каналі «Українського Радіо»
у застосунках suspilne.radio та «Дія»
Авторкою тексту 25-го Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця Євгенія Кузнєцова. Текст радіодиктанту оприлюднять 29 жовтня на сайті «Українського Радіо» та на сайті «Суспільне Культура».
Зазначимо, радіодиктант національної єдності був започаткований 2000 року.