ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Радіодиктант 2025: точна дата і час, де дивитися

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності став щорічною традицією для багатьох українців.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Радіодиктант національної єдності присвячений Дню української писемності та мови

Радіодиктант національної єдності присвячений Дню української писемності та мови / © pixabay.com

У День української писемності та мови відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст називається «Треба жити!»

Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться в 25-те. Усі охочі зможуть долучитися до події.

Розпочнеться радіодиктант об 11:00, а послухати його можна буде на декількох платформах:

  • на хвилях «Українського Радіо» та «Радіо Культура»

  • наживо в ефірі телеканалу «Суспільне Культура»

  • на YouTube-каналі «Українського Радіо»

  • у застосунках suspilne.radio та «Дія»

Авторкою тексту 25-го Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця Євгенія Кузнєцова. Текст радіодиктанту оприлюднять 29 жовтня на сайті «Українського Радіо» та на сайті «Суспільне Культура».

Зазначимо, радіодиктант національної єдності був започаткований 2000 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie