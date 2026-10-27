ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
493
Час на прочитання
2 хв

Радіодиктант національної єдності-2026: де знайти текст і як надіслати роботу на перевірку

Коли можна буде перевірити Радіодиктант національної єдності-2026 і як отримати оцінку експертів?

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Радіодиктант національної єдності-2026

Радіодиктант національної єдності-2026

Офіційний текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2026 з’явиться у відкритому доступі у четвер, 29 жовтня.

Про це повідомило «Суспільне».

Текст Радіодиктанту національної єдності-2026 опублікують 29 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, відбулася щорічна загальнонаціональна мовна акція. Назва цьогорічного радіодиктанту — «Лист, який не закінчується».

Його автором став письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а зачитали текст учитель української мови й літератури Артур Пройдаков та громадська діячка й волонтерка Даша Астаф’єва.

«Назва саме така, тому що мені важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови. У певному сенсі справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, — це можливість поговорити один з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо, коли ми далеко одне від одного. А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати», — зазначав автор тексту Артур Дронь.

Оригінал тексту опублікують у четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах «Суспільного». Так усі зможуть перевірити, чи припустилися помилок у написанні диктанту.

А тим, хто хоче віддати свої роботи на професійну перевірку експертам, радять два способи:

  1. Надіслати поштою паперовий аркуш за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Зробити це потрібно до 28 жовтня.

  2. Надіслати текст електронною поштою. Потрібно зробити чітке фото чи скан-копію написаного оригіналу у форматах .jpg, .png, .jpeg, .tiff або .pdf та відправити на e-mail: rd@suspilne.media до 11:00 29 жовтня.

Як пройшов радіодиктант 2025 року

Нагадаємо, торік 27 жовтня відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2025 «Треба жити!», автором якого стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а текст читала акторка Наталія Сумська.

Традиція проведення диктанту існує з 2000 року. Торік на перевірку надійшло понад 11 200 робіт.

В ефірі «Українського радіо» оголосили переможців: без жодної помилки диктант написали шестеро осіб — Аліна Голошивець, Альона Данилюк, Євгеній Семенов, Ольга Сидорук, Галина Шура та Дмитро Щербина, а лише з однією помилкою — 11 людей.

За словами очільниці комісії з перевірки Олени Масалітіної, найпоширенішою помилкою стали пунктуаційні огріхи. Найважчим виявилося слово «інтерсіті», яке більшість написали з великої літери, а також складнощі виникали з написанням словосполучення «пес Патрон».

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie