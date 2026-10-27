Радіодиктант національної єдності-2026: де знайти текст і як надіслати роботу на перевірку

Радіодиктант національної єдності-2026

Реклама

Офіційний текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2026 з’явиться у відкритому доступі у четвер, 29 жовтня.

Про це повідомило «Суспільне».

Реклама

Текст Радіодиктанту національної єдності-2026 опублікують 29 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, відбулася щорічна загальнонаціональна мовна акція. Назва цьогорічного радіодиктанту — «Лист, який не закінчується».

Реклама

Його автором став письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а зачитали текст учитель української мови й літератури Артур Пройдаков та громадська діячка й волонтерка Даша Астаф’єва.

«Назва саме така, тому що мені важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови. У певному сенсі справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, — це можливість поговорити один з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо, коли ми далеко одне від одного. А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати», — зазначав автор тексту Артур Дронь.

Оригінал тексту опублікують у четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах «Суспільного». Так усі зможуть перевірити, чи припустилися помилок у написанні диктанту.

А тим, хто хоче віддати свої роботи на професійну перевірку експертам, радять два способи:

Реклама

Надіслати поштою паперовий аркуш за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Зробити це потрібно до 28 жовтня. Надіслати текст електронною поштою. Потрібно зробити чітке фото чи скан-копію написаного оригіналу у форматах .jpg, .png, .jpeg, .tiff або .pdf та відправити на e-mail: rd@suspilne.media до 11:00 29 жовтня.

Як пройшов радіодиктант 2025 року

Нагадаємо, торік 27 жовтня відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2025 «Треба жити!», автором якого стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а текст читала акторка Наталія Сумська.

Традиція проведення диктанту існує з 2000 року. Торік на перевірку надійшло понад 11 200 робіт.

В ефірі «Українського радіо» оголосили переможців: без жодної помилки диктант написали шестеро осіб — Аліна Голошивець, Альона Данилюк, Євгеній Семенов, Ольга Сидорук, Галина Шура та Дмитро Щербина, а лише з однією помилкою — 11 людей.

За словами очільниці комісії з перевірки Олени Масалітіної, найпоширенішою помилкою стали пунктуаційні огріхи. Найважчим виявилося слово «інтерсіті», яке більшість написали з великої літери, а також складнощі виникали з написанням словосполучення «пес Патрон».

Реклама

Новини партнерів