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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
563
Час на прочитання
1 хв

Радіодиктант національної єдності: де і коли сьогодні слухати

Радіодиктант 2026 року читатимуть Даша Астафʼєва та Артур Пройдаков, а текст написав Артур Дронь.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Радіодиктант

Радіодиктант

У вівторок, 27 жовтня, українці відзначатимуть День української писемності та мови. Традиційно з цієї нагоди проведуть Радіодиктант національної єдності, який розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Про це повідомляє сайт «Патріот Донбасу».

Трансляцію традиційно забезпечуватимуть платформи Суспільного Мовлення. Радіодиктант можна буде слухати та дивитися на таких ресурсах:

Радіодиктант національної єдності: хто автор і читці

Нагадаємо, автором тексту для Радіодиктанту національної єдності 2026 року став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. У березні 2022 року він приєднався до ЗСУ, брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі, а після тяжкого поранення в жовтні 2024-го демобілізувався.

У своїх книжках Дронь висвітлює тему військової служби й памʼяті про героїв, а у власному тексті для диктанту прагне показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи з кожним окремо.

Читцями цьогорічного радіодиктанту вперше стане дует: учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Пройдаков є першим українським учителем, який увійшов до топ-10 світової премії Global Teacher Prize 2023, і наголошує, що проєкт давно переріс звичайну перевірку грамотності. Астафʼєва, яка є засновницею книжкового застосунку UnderBooks для популяризації української літератури, назвала участь у події здійсненням мрії та закликала українців разом тримати стрій.

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