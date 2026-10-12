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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1778
Час на прочитання
2 хв

Радіодиктант національної єдності: оголошено автора та дует читців

Радіодиктант 2026 року читатимуть Даша Астафʼєва та Артур Пройдаков, а текст напише Артур Дронь.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Радіодиктант

Радіодиктант

Автором тексту для Радіодиктанту національної єдності 2026 року став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями — вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Їхні імена у прямому ефірі «Українського Радіо» оголосила координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько, передає «Суспільне».

У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. В жовтні 2024-го зазнав тяжкого поранення і демобілізувався. Його книжки присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.

«Радіодиктант нас щороку обʼєднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але водночас думаємо кожен про особисте», — поділився думками про текст письменник Артур Дронь.

Голосом радіодиктанту стане популяризатор української мови та перший вчитель в історії України, який увійшов до десятки найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023, — Артур Пройдаков.

«Читати радіодиктант для мене велика честь і неймовірна відповідальність. Як учитель української мови та літератури усвідомлюю, що радіодиктант давно припинив бути просто перевіркою грамотності. Це та урочиста мить, коли тисячі українців у різних містах і країнах одночасно пишуть один текст українською. І це черговий привід зафіксувати важливу річ, що мова справді об’єднує нас», — прокоментував він.

Текст диктанту також читатиме й Даша Астафʼєва — співачка, громадська діячка та волонтерка, яка активно підтримує ЗСУ. Нині вона є засновницею книжкового застосунку UnderBooks, який популяризує українську літературу.

«Ця подія для мене — ще один доказ, що мрії збуваються! Дякую, що обрали нас, дякую, що повірили. Українці мають мріяти, обʼєднуватися, разом тримати стрій і перемагати. Радіодиктант національної єдності — це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом!» — поділилася емоціями Астафʼєва.

Анонс радіодиктанту національної єдності / © Суспільне

«Дуетне начитування радіодиктанту — це дещо нове для нашої аудиторії та для нас самих. Це певний експеримент, яким ми сподіваємося задовольнити запит слухачів, орієнтованих на медійну яскраву особистість, тих, хто чекав на педагога-читця. Життя стрімке, тож ми хотіли б додати новації. Дует — одна з них. Ми усвідомлюємо ризики, проте з погляду драматургії проєкту це оригінально та цікаво», — розповіла Юлія Шелудько.

Цьогоріч під час Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності триватиме збір на проєкт «Дронопад» від благодійного фонду «Повернись живим».

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