Радіохірургія як альтернатива хірургії у лікуванні раку

4 лютого – у світі відзначається Всесвітній день боротьби проти раку, проголошений "Міжнародним союзом боротьби з онкологічними захворюваннями". В цей день онкологи, у тому числі, які лікують рак простати, у всьому світі "хором" привертають увагу до онкології, її виявлення та ефективного лікування.

Згідно з одним із останніх досліджень лікарні Mount Sinai в Торонто, описаному в журналі JAMA Oncology, з'ясувалося, що через 5 років 16% опитаних шкодують, що обрали саме хірургічне лікування, у той час як відсоток незадоволених, з тих, хто обрали променеву терапію або активне спостереження – 11% та 7% відповідно (опитано 2072 чоловіки з локалізованим раком простати). Головною причиною такого вибору прооперовані пацієнти назвали низьку поінформованість про сучасні альтернативні лікування.

"Рак простати - другий найбільш поширений вид раку у чоловіків. Його лікують видаленням простати, кріотерапією, брахітерапією, медикаментозною та променевою терапією. Дізнавшись про побічні ефекти хірургії, кожен п'ятий пацієнт, навіть з агресивним раком, відмовляється від лікування до ще більшого його прогресування, - каже доктор Маріс Скроманіс, керівник Центру стереотаксичної радіохірургії Сігулда при Сігулдській лікарні (Латвія), де сотні пацієнтів з онкологічними захворюваннями з усього світу та з України пройшли радіохірургічне лікування з використанням найсучаснішого в Європі радіохірургічного комплексу – CyberKnife M6 (КіберНіж М6). - Причина проста і дуже сумна - їм не пропонують суперсучасні способи лікування раку, тому що про таке лікування рядові лікарі знають мало".

За словами Маріса Скроманіса, у хворих є шанс зробити успішний вибір лікування, якщо вони будуть обізнані про всі варіанти, включаючи останні наукові розробки. У Сігулдському центрі працюють на суперсучасному обладнанні КіберНіж останнього покоління, який є лише у кількох клініках Європи. У лікуванні раку простати це дуже ефективний метод лікування із відносно невеликим побічним впливом. Проліковані живуть повноцінним життям: вони не мають нетримання сечі, зберігається потенція.

CyberKnife впливає на пухлину локально, не пошкоджуючи тканини і органи поруч, - пояснює Скроманіс. - При цьому, "розумна" система КіберНіж весь час стежить за рухом пухлини (у рухомих органах, як передміхурова залоза, це дуже важливо). Завдяки цьому ризик ускладнень мінімізується".

Через 3-6 місяців стан пацієнта покращується, а максимальний ефект буде видно через 12 місяців.

У Сігулдському центрі лікують практично будь-який вид раку та будь-яку стадію, але за консультацією по конкретному випадку треба звертатися безпосередньо до Центру. Фахівці проводять попередні консультації, у тому числі для іноземних пацієнтів, будь-яким зручним способом.