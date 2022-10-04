Радів успіхам ворога: на Одещині чоловік підтримував агресію Росії у соцмережах

Свої прокремлівські наративи він активно транслював у сомережі. Так, у Facebook 58-річний чоловік поширюва проросійський контент.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що у своїх дописах прихильник країни-агресорки заперечував військові злочини, які чинить РФ в Україні. Він підтримував окупацію українських територій, радів успіхам ворогів і ганьбив громадян, які виступали проти Росії.

У зрадника правопорушника вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він поширював дану інформацію.

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину Йдеться про поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, та глорифікацію її учасників.

Як повідомлялося, трьох агентів ФСБ РФ, затриманих в Одесі, взято під варту без права на заставу. Організатором злочинної групи виявився одесит, який від 2014 року займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах.

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