Радів успіхам ворога: на Одещині чоловік підтримував агресію Росії у соцмережах

Мешканець Білгород-Дністровського на Одещині підтримував військову агресію Російської Федерації.
Свої прокремлівські наративи він активно транслював у сомережі. Так, у Facebook 58-річний чоловік поширюва проросійський контент.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що у своїх дописах прихильник країни-агресорки заперечував військові злочини, які чинить РФ в Україні. Він підтримував окупацію українських територій, радів успіхам ворогів і ганьбив громадян, які виступали проти Росії.
У зрадника правопорушника вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він поширював дану інформацію.
Поліцейські повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину Йдеться про поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, та глорифікацію її учасників.
Як повідомлялося, трьох агентів ФСБ РФ, затриманих в Одесі, взято під варту без права на заставу. Організатором злочинної групи виявився одесит, який від 2014 року займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах.
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