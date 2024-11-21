Радник очільника Офісу президента розповів, чи нададуть Україні ядерну зброю

Для перемоги над Росією необхідна відповідна кількість високотехнологічного озброєння, а не наступний етап війни.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк під час ефіру на "24 Каналі".

Він також зазначив, що Україні ніхто не збирається надавати ядерну зброю.

"Яка ядерна зброя? Сьогодні є можливість те, чого навіть ніхто не міг уявити ще 5-10 років тому", – підкреслив Подоляк.

За його словами, европейці виростили монстра під назвою РФ, а сьогодні цей партнер заливає Східну Європу кров'ю.

"І ви сьогодні говорите: давайте дамо Україні ядерну зброю, нехай вона переобладнає свою армію і почне наступний етап війни. Чому ми маємо це робити, маючи сьогодні можливість зробити те, чого ніхто не очікував - обнулити репутацію, мілітарні компоненти, армію Росії", – зазначив радник очільника ОП.

Михайло Подоляк додав, що для реалізації цього сценарію є достатньо високотехнологічної зброї, але потрібна відповідна її кількість для наших Сил оборони.

Нагадаємо, аналітики військового порталу Defence Express оцінили, що ж випустили росіяни зранку 21 листопада по Дніпру.

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