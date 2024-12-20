Радник президента пояснив, чи погоджував Зеленський допис з лайливим словом про Путіна

Він зазначив, що "всі підтримали оцінку президента".

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив, що Володимир Зеленський погодив допис, в якому російського диктатора Володимира Путіна названо "дов***обом".

Про це він розповів на платформі X.

Народний депутат Роман Грищук запитав, як пресслужба прийняла рішення про публікацію лайливого висловлювання. Литвин зазначив, що "всі підтримали оцінку президента".

"Це буквально його (Володимира Зеленського, - Ред.) висловлювання. Коли почув, що той (Володимир Путін, - Ред) сказав у Москві", - зазначив радник президента.

Інший користувач уточнив, чи це Зеленський дав вказівку опублікувати допис.

"Ну да, виставити разом з відео", - заявив Литвин.

Нагадаємо, Зеленський ще раз прокоментував заяву Путіна про "технологічну дуель".

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