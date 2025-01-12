Радник Трампа заявив, що Україні треба мобілізовувати з 18 років – деталі гучної заяви

За словами Волтца, США хочуть бачити від України вирішення "проблеми нестачі людських ресурсів на війні".

Майк Волтц – майбутній радник національної безпеки в новій адміністрації Трампа, виступив за зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

"Звичайно, вони (українці - Ред.) відважно боролися. Вони, безумовно, зайняли дуже шляхетну та жорстку позицію, але ми повинні вирішити проблему нестачі живої сили", – каже майбутній радник Трампа.

На думку Волтца, Україна стикається з проблемами людських ресурсів, оскільки призовний вік не становить 18 років.

"Я скажу, що інша річ, яку нам потрібно буде побачити, - це справжня стабілізація ситуації на полі бою. І одна з речей, яку ми будемо вимагати від українців, полягає в тому, що вони мають реальні проблеми з живою силою. Зараз їхній призовний вік — 26 років (Волтц обмовився, насправді 25 років – Ред.), а не 18. Я не думаю, що багато людей це усвідомлюють. Вони могли б залучити сотні тисяч нових солдатів. Отже, коли ми чуємо про моральні проблеми, коли ми чуємо про проблеми на лінії фронту, подивіться, якщо українці просили весь світ бути повністю за демократію, нам потрібно, щоб вони були повністю за демократію", – сказав він.

Волтц наголосив, що Україна має стабілізувати лінію фронту, щоб можна було укласти якусь угоду.

"Це не лише боєприпаси чи виписування додаткових чеків (надання додаткових збройних пакетів допомоги Україні – Ред.). Йдеться про стабілізацію лінії фронту, щоб ми могли укласти певну угоду", – підсумував радник Трампа.

Раніше британський ексміністр оборони Бен Воллес розкритикував президента Зеленського за небажання мобілізувати 18-річних.

Наприкінці 2024 року в низці західних ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена закликає Україну знизити мобілізаційний вік від 25 до 18 років.

4 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен уже відкрито заявив, що Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію.

Натомість президент Зеленський запевнив, що наразі в Україні зменшення мобілізаційного віку не передбачається.

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