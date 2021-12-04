Радник Зеленського пояснив, чому тисячу за COVID-вакцинацію не дадуть готівкою

Тисяча повністю вакцинованим українцям надходитиме через "Дію".
Тисячу гривень всім вакцинованим (дві дози вакцини) проти коронавірусу в Україні не даватимуть готівкою, оскільки є ризик виведення цих коштів з економіки, а також зростання інфляції.
Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Дом".
"От опозиція каже — дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт", — висловився він.
Устенко нагадав, що гроші надаватимуть через "Дію" і за програмою "єПідтримка" є обмежені сфери, на які можна витратити отриману від держави допомогу в тисячу гривень за вакцинацію. А виплативши готівку, не можна проконтролювати, на що витратять кошти.
"Одна з цілей програми — підтримка тих, хто найбільше страждає. А найбільш серйозно завжди страждає сектор послуг. Ось деякі напрямки сектора послуг і отримають цю підтримку. Інші сектори економіки страждають теж, але страждають менше у порівнянні з цими. Тому було ухвалено ось таке рішення", — пояснив радник президента.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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