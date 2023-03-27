Радониця 2023 року: якого числа, як поминати родичів і що нести на цвинтар

Радониця — особливий день для поминання родичів, які померли. В народі його також називають Проводами або Гробками. Якого числа Радониця 2023 року і що можна робити цього дня — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якого числа Радониця 2023 року

Згідно з церковним календарем, Радониця пов'язана зі святкуванням Великодня і припадає на дев'ятий день після цього великого свята, і щороку святкується у вівторок. 2023 року Великдень 16 квітня, а отже Радониця буде 25 квітня.

Що не можна робити на Радоницю

Категорично забороняється під час відвідування цвинтаря голосно кричати, веселитися, сміятися. У вірян існує повір'я, що залишаючи кладовище, в жодному разі не можна дивитися назад. Існує небезпека захопити душу покійника і принести її з собою додому.

Не можна брати на цвинтар сигарети, курити їх там.

Церква забороняє відвідувати кладовище немовлятам, вагітним жінкам, дітям до семи років. За народними повір'ями, молода душа змушує покійних згадати про земне життя і може викликати заздрість. А тому мертві можуть спробувати забрати її до себе.

Хоча більшість українців люблять влаштовувати на цвинтарі трапези, робити це категорично заборонено. Це місце, щоб пом'янути рідних, які вже покинули цей світ, помолитися за їхній упокій. Поминальні обіди краще робити вдома, якщо є таке бажання.

Не варто нести на могили пластикові квіти — вони шкідливі для екології. Також краще не залишати на цвинтарі крашанки, шматочки пасок, іншу їжу, яка приваблює тварин.

Як поминати на Радоницю: що нести на цвинтар

На кладовище обов'язково приносять живі квіти або сухоцвіти. Дуже популярними серед вірян є букетики освяченої верби. Можна завчасно посадити біля могили справжні рослини.

Також вітаються лампадки — їх обов'язково запалюють. Церква рекомендує приносити на цвинтар свічки з чорними стрічками.

Якщо вам дуже хочеться принести на кладовище частування (яйця, паски, м'ясні страви тощо), краще після поминання віддати їх жебракам.

Перш ніж іти на могили родичів, віряни йдуть до церкви і моляться там за їхній упокій.

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