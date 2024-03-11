Раду можуть зібрати на засідання 14 березня – ЗМІ став відомий порядок денний

Верховна Рада, ймовірно, збереться на одноденне засідання 14 березня, на порядку денному – ратифікації й нелегітимні вибори в Росії.

Про це пише LIGA.net із посиланням на власні джерела у парламенті.

Водночас один зі співрозмовників з Верховної Ради зазначив, що поки це не підтверджено.

"І, зважаючи на здатність Слуг збиратися оперативно, слабо віриться", – додав він.

Співрозмовник у Раді підтвердив, що плани узгоджуються. Попередньо, за його словами, збирається інформація про кількість гіпотетичних присутніх.

Так звані "вибори" президента РФ мають відбутися 15-17 березня 2024 року. Переобрання очільника Кремля Путіна планують влаштувати і на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, росіяни в окупованому Криму розгортають також мілітаризацію підлітків у школах та технікумах.

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