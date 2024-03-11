Раду можуть зібрати на засідання 14 березня – ЗМІ став відомий порядок денний

Наразі збирають інформацію про кількість гіпотетичних присутніх.
Верховна Рада, ймовірно, збереться на одноденне засідання 14 березня, на порядку денному – ратифікації й нелегітимні вибори в Росії.
Про це пише LIGA.net із посиланням на власні джерела у парламенті.
Водночас один зі співрозмовників з Верховної Ради зазначив, що поки це не підтверджено.
"І, зважаючи на здатність Слуг збиратися оперативно, слабо віриться", – додав він.
Співрозмовник у Раді підтвердив, що плани узгоджуються. Попередньо, за його словами, збирається інформація про кількість гіпотетичних присутніх.
Так звані "вибори" президента РФ мають відбутися 15-17 березня 2024 року. Переобрання очільника Кремля Путіна планують влаштувати і на тимчасово окупованих територіях України.
Нагадаємо, росіяни в окупованому Криму розгортають також мілітаризацію підлітків у школах та технікумах.
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