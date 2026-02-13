ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
986
Час на прочитання
1 хв

Раду «скосила» невідома хвороба: десятки нардепів під крапельницями

Десятки депутатів українського парламенту опинилися під крапельницями, але точна причина захворювання наразі невідома.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Верховна Рада.

Верховна Рада. / © УНІАН

До лікарні з ускладненнями від хвороби потрапили 38 депутатів Верховної Ради. Точна причина захворювання поки не відома.

Про це повідомила народна депутатка Галина Третьякова.

З її слів, “одночасно захворіло понад 38 народних депутатів”. Однак за день до цього, каже вона, парламентарі були здорові.

«Лікування – аж до крапельниць. Причина поки не встановлена. Працівники Ради та родичі депутатів не захворіли», – написала Галина Третьякова.

Захворювання нардепів

Напередодні, 12 лютого, ВРУ розійшлася, не розпочавши роботу, бо чимало парламентарів не з’явилися у сесійній залі. Причиною стало не лише відрядження народних обранців, а масове отруєння.

Телеграм-канал Ukraine contex повідомив що у багатьох діарея, блювота й температура 38. Згодом цю інформацію підтвердили депутати. Зокрема, Ярослав Железняк і Микола Тищенко.

У пресслужбі апарату парламенту повідомили, що спеціалісти розпочали перевірку та проведення лабораторних досліджень, відбирають зразки для проведення лабораторних досліджень. За попередніми, розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції.

Дата публікації
Кількість переглядів
986
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie