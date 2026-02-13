Раду «скосила» невідома хвороба: десятки нардепів під крапельницями

Верховна Рада. / © УНІАН

До лікарні з ускладненнями від хвороби потрапили 38 депутатів Верховної Ради. Точна причина захворювання поки не відома.

Про це повідомила народна депутатка Галина Третьякова.

З її слів, “одночасно захворіло понад 38 народних депутатів”. Однак за день до цього, каже вона, парламентарі були здорові.

«Лікування – аж до крапельниць. Причина поки не встановлена. Працівники Ради та родичі депутатів не захворіли», – написала Галина Третьякова.

Захворювання нардепів

Напередодні, 12 лютого, ВРУ розійшлася, не розпочавши роботу, бо чимало парламентарів не з’явилися у сесійній залі. Причиною стало не лише відрядження народних обранців, а масове отруєння.

Телеграм-канал Ukraine contex повідомив що у багатьох діарея, блювота й температура 38. Згодом цю інформацію підтвердили депутати. Зокрема, Ярослав Железняк і Микола Тищенко.

У пресслужбі апарату парламенту повідомили, що спеціалісти розпочали перевірку та проведення лабораторних досліджень, відбирають зразки для проведення лабораторних досліджень. За попередніми, розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції.

