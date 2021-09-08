Радуцький повідомив, коли вчені прогнозують погіршення ситуації з коронавірусом в Україні

Радуцький повідомив, коли вчені прогнозують погіршення ситуації з коронавірусом в Україні

Однак, за його словами, говорити про третю хвилю ще зарано.

Значне погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус в Україні очікується на кінець жовтня – початок листопада.

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"За прогнозами європейських вчених, за прогнозами українських вчених, значне погіршення ситуації може настати на кінець жовтня – початок листопада", - сказав він.

Радуцький додав, що сьогодні ситуація в Україні погіршується, але це ще не червона зона, тому говорити про третю хвилю ще зарано.

Водночас голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації запевнив, що країна підготовлена до третьої хвилі епідемії COVID-19. За його словами, медична система витримає, якщо йтиметься про 70 тисяч випадків COVID-19 на добу.

Нагадаємо, що наразі регіони України опинилися на порозі посилення карантинних обмежень. Уже від понеділка, 13 вересня, в країні можуть ввести "жовтий" рівень епіднебезпеки, а у областях, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

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