Радуцький повідомив, коли вчені прогнозують погіршення ситуації з коронавірусом в Україні

Однак, за його словами, говорити про третю хвилю ще зарано.
Значне погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус в Україні очікується на кінець жовтня – початок листопада.
Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
"За прогнозами європейських вчених, за прогнозами українських вчених, значне погіршення ситуації може настати на кінець жовтня – початок листопада", - сказав він.
Радуцький додав, що сьогодні ситуація в Україні погіршується, але це ще не червона зона, тому говорити про третю хвилю ще зарано.
Водночас голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації запевнив, що країна підготовлена до третьої хвилі епідемії COVID-19. За його словами, медична система витримає, якщо йтиметься про 70 тисяч випадків COVID-19 на добу.
Нагадаємо, що наразі регіони України опинилися на порозі посилення карантинних обмежень. Уже від понеділка, 13 вересня, в країні можуть ввести "жовтий" рівень епіднебезпеки, а у областях, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.