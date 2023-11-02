Радуцький повідомив, скільки штамів коронавірусу вже зафіксовано в Україні

В Україні наразі циркулює близько 14 різних штамів вірусу довкола коронавірусу "Омікрону". Виявлено десять випадків штаму "Еріс" - це варіант штаму "Омікрон".

Про це розповів "Главком" голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

З його слів, симптоми "Еріс" такі ж, як і за інших відомих штамів COVID-19: біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка.

Радуцький наголошує, що, оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький. Він також зауважив, що вакцинація проти коронавірусу залишається безкоштовною.

"Зараз маємо 5,1 млн доз вакцини для проведення щеплень. Державний контроль якості пройшли дві вакцини проти грипу. Це чотиривалентна інактивована корейська вакцина (114,6 тис. доз вакцини) та французька (151,1 тис. доз). Вони вже мають бути доступні в аптеках. Безкоштовною передбачена вакцинація для медиків: очікується постачання в рамках проєкту PIVI 60 тис. доз вакцин проти грипу", - наголосив Радуцький.

Наразі в Україні нових загроз, до яких не готова медична система, не прогнозується. За словами Радуцького, сфера охорони здоров’я готова до епідсезону, зокрема, закуплені або поставлені від партнерів вакцини від "ковіду" та грипу.

Як повідомлялося, раніше в Україні зафіксували новий підвид коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон". Специфічною особливістю “Ерісу” є додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет.

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