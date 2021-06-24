Радуцький заявив про підготовку до четвертої хвилі коронавірусу в Україні

Радуцький заявив про підготовку до четвертої хвилі коронавірусу в Україні

"Вона почнеться - і ми маємо це розуміти", - наголосив Радуцький.

Український уряд очікує на четверту хвилю COVID-19 і намагається якнайдалі відтягнути її прихід.

Про це голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький 24 червня заявив в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Уряд не скасовував карантин в цілому в Україні. Ми розуміємо, що ще буде одна хвиля. Сьогодні питання, щоб найдовше ця хвиля не починалася (...), але вона почнеться - і ми маємо це розуміти", - наголосив він.

У травні вже колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу, яка забрала найбільше життів проти перших двох.

Тим часом відома інфекціоністка, доктор медичних наук Ольга Голубовська попереджає, що Україні загрожує літня хвиля коронавірусу через "індійський" штам "Дельта".

Новини України: урядовці планують розпочати підготовку до четвертої хвилі коронавірусу

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