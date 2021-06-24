Радуцький заявив про підготовку до четвертої хвилі коронавірусу в Україні

"Вона почнеться - і ми маємо це розуміти", - наголосив Радуцький.
Український уряд очікує на четверту хвилю COVID-19 і намагається якнайдалі відтягнути її прихід.
Про це голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький 24 червня заявив в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.
"Уряд не скасовував карантин в цілому в Україні. Ми розуміємо, що ще буде одна хвиля. Сьогодні питання, щоб найдовше ця хвиля не починалася (...), але вона почнеться - і ми маємо це розуміти", - наголосив він.
У травні вже колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу, яка забрала найбільше життів проти перших двох.
Тим часом відома інфекціоністка, доктор медичних наук Ольга Голубовська попереджає, що Україні загрожує літня хвиля коронавірусу через "індійський" штам "Дельта".