Радянська традиція: нардепи хочуть скасувати перенесення робочих днів через свята

"Довгі вихідні", які так полюбляють українці, можуть відійти у минуле.

До Верховної Ради внесли законопроєкт № 4597, який передбачає заборону перенесення робочих днів через свята.

Ініціаторами виступила група "слуг народу" на чолі з головою парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою.

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Нардепи вважають, що надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, перешкоджає роботі з інвесторами та донорами і формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.

"Аналіз досвіду країн світу у питанні перенесення робочих днів доводить, що в Білорусі, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Франції, Німеччині, Данії, Нідерландах, США та інших країнах такої практики немає", — йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори документу наголошують, що перенесення робочих днів є типовою радянською традицією, яка до сьогодні зберігається в деяких пострадянських країнах, наприклад, у Росії.

Зазначається, що перенесення робочих днів знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, наступного за довгими вихідними.

"Це підтверджується академічними напрацюваннями у сфері психології праці, відповідно до яких порушення ритму праці та відпочинку істотно впливає на працездатність робітника", — переконують нардепи.

Нагадаємо, що наразі в Україні існує практика перенесення робочих днів. Якщо державний вихідний припадає на суботу-неділю, він автоматично переноситься на наступний робочий день і стає вихідним. До слова, всього в Україні визначено 11 святкових неробочих днів.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про перенесення робочих днів у 2021 році.

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