Радянська традиція: нардепи хочуть скасувати перенесення робочих днів через свята

"Довгі вихідні", які так полюбляють українці, можуть відійти у минуле.
До Верховної Ради внесли законопроєкт № 4597, який передбачає заборону перенесення робочих днів через свята.
Ініціаторами виступила група "слуг народу" на чолі з головою парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою.
Нардепи вважають, що надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, перешкоджає роботі з інвесторами та донорами і формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.
"Аналіз досвіду країн світу у питанні перенесення робочих днів доводить, що в Білорусі, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Франції, Німеччині, Данії, Нідерландах, США та інших країнах такої практики немає", — йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
Автори документу наголошують, що перенесення робочих днів є типовою радянською традицією, яка до сьогодні зберігається в деяких пострадянських країнах, наприклад, у Росії.
Зазначається, що перенесення робочих днів знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, наступного за довгими вихідними.
"Це підтверджується академічними напрацюваннями у сфері психології праці, відповідно до яких порушення ритму праці та відпочинку істотно впливає на працездатність робітника", — переконують нардепи.
Нагадаємо, що наразі в Україні існує практика перенесення робочих днів. Якщо державний вихідний припадає на суботу-неділю, він автоматично переноситься на наступний робочий день і стає вихідним. До слова, всього в Україні визначено 11 святкових неробочих днів.
Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про перенесення робочих днів у 2021 році.