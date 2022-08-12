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"Радянські солдати - всьо": в Чернівцях демонтували два пам’ятники червоноармійцям (відео)

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"Радянські солдати - всьо": в Чернівцях демонтували два пам’ятники червоноармійцям (відео)

Фото: Чернівецька міська рада

В Чернівцях комунальники “покінчили” з радянськими солдатами. За день там демонтували два пам’ятники червоноармійцям.

В Чернівцях комунальники демонтували два пам’ятники червоноармійцям. Там також зняли пам’ятні таблички - зокрема, так званій “Вітчизняній війні 1941-1945”.

Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької міської ради.

Як зазначається, пам’ятники червоноармійцям та пам’ятні таблички згодом розмістять в умовному “парку тоталітаризму”.

“Радянські солдати - всьо. Тим часом Соборна площа та Центральний парк вже чисті. Також у планах очистити Центральний парк від надгробної споруди та поховань радянських солдатів. Для цього працюємо над тим, аби отримати дозвіл на ексгумацію. Як на нас, могили мають бути на кладовищі, а не у межах зони відпочинку”, - розповіли в пресслужбі міськради.

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Нагадаємо, що на Хмельниччині засудили пенсіонера, який убив рідного сина.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
555
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