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«Радий, що втік»: очевидці про перші хвилини удару по "Ягодину"
РФ завдала удару безпілотниками безпосередньо поблизу пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Унаслідок влучань спалахнула автозаправка, згоріли вантажівки, зазнали руйнувань місцевий супермаркет та локомотив пасажирського потяга «Київ — Варшава». Поранення отримали двоє водіїв.
Сьогодні, 13 вересня, під час масованої атаки на захід України, на Волині внаслідок атаки російського БпЛА було пошкоджено АЗС біля пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею.
Про деталі атаки розповідає «Суспільне Луцьк».
За інформацією видання, внаслідок атаки дрона РФ легкі травми отримали двоє водіїв.
«Кабіна повшкоджена, вантаж, тент, напівпричеп пошкоджені. Ну дуже багато постраждало. Купа осколочних, спина поцарапана від осколків. Лікарі сказали — „жити будеш“, — каже водій Дмитро, який опинився на місці прильоту.
«Я радий, що я жив, що я вискочив і втік від машини», — додає інший водій, Ігор, який віз з Одеси у Варшаву товар. Його увесь вантаж згорів.
За словами очевидців, коли почалася атака, поблизу стояли близько 10 пасажирських автобусів.
Також було пошкоджено місцевий супермаркет.
«В магазині повністю вибиті всі склопакети. Трішки ми поприбираємо те, що попадало. Планується забити повністю, всі склопакети до ночі. Найбільше постраждав наш харчовий блок», — розповідає працівниця магазину Вікторія.
Станом на зараз пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» працює в штатному режимі.
Атака РФ на «Ягодин» — що відомо
Нагадаємо, що через атаку поблизу пункту пропуску «Ягодин» зайнялися приміщення АЗС і декілька вантажівок, які були припарковані поруч.
Згодом у Волинській митниці додали, що ніхто не постраждав. Під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, а люди перебували в укритті.
Також 13 вересня російський дрон атакував залізничну інфраструктуру біля МПП «Ягодин-Дорогуськ». Шахед влучив у локомотив потяга, який прямував з Києва до Варшави.
Тим часом у Польщі налякані дронами РФ та вибухами біля свого кордону під час атаки на захід України.