«Радий, що втік»: очевидці про перші хвилини удару по "Ягодину"

Удар по «Ягодину» / © "Суспільне Луцьк"

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Сьогодні, 13 вересня, під час масованої атаки на захід України, на Волині внаслідок атаки російського БпЛА було пошкоджено АЗС біля пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею.

Про деталі атаки розповідає «Суспільне Луцьк».

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За інформацією видання, внаслідок атаки дрона РФ легкі травми отримали двоє водіїв.

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«Кабіна повшкоджена, вантаж, тент, напівпричеп пошкоджені. Ну дуже багато постраждало. Купа осколочних, спина поцарапана від осколків. Лікарі сказали — „жити будеш“, — каже водій Дмитро, який опинився на місці прильоту.

«Я радий, що я жив, що я вискочив і втік від машини», — додає інший водій, Ігор, який віз з Одеси у Варшаву товар. Його увесь вантаж згорів.

За словами очевидців, коли почалася атака, поблизу стояли близько 10 пасажирських автобусів.

Також було пошкоджено місцевий супермаркет.

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«В магазині повністю вибиті всі склопакети. Трішки ми поприбираємо те, що попадало. Планується забити повністю, всі склопакети до ночі. Найбільше постраждав наш харчовий блок», — розповідає працівниця магазину Вікторія.

Станом на зараз пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» працює в штатному режимі.

Атака РФ на «Ягодин» — що відомо

Нагадаємо, що через атаку поблизу пункту пропуску «Ягодин» зайнялися приміщення АЗС і декілька вантажівок, які були припарковані поруч.

Згодом у Волинській митниці додали, що ніхто не постраждав. Під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, а люди перебували в укритті.

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Також 13 вересня російський дрон атакував залізничну інфраструктуру біля МПП «Ягодин-Дорогуськ». Шахед влучив у локомотив потяга, який прямував з Києва до Варшави.

Тим часом у Польщі налякані дронами РФ та вибухами біля свого кордону під час атаки на захід України.

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