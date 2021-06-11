Рахунки в банках на пів мільйона гривень: у Лубнах 72-річна та 73-річна пенсіонерки торгували наркотиками

Пенсіонерка та її спільниця відкрили наркобізнес і активно збували наркотики серед місцевих наркозалежних.

У Лубнах Полтавської області дві пенсіонерки попалися на торгівлі наркотиками. Жінки розповсюджували їх серед місцевих наркозалежних.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

За попередньою версією слідства, тіньовий бізнес заснувала 73-річна пенсіонерка. Вона продавала наркотики місцевим. Жінка мала 72-річну спільницю, котра активно допомагала збувати наркотики.

За місцем мешкання пенсіонерок правоохоронці провели обшуки і виявили пакетики із наркотичними речовинами та пігулками, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки тощо. Вилучене направлено на експертне дослідження.

"Встановлено, що за період своєї злочинної діяльності 73-річна жінка відкрила рахунок в одному із банків, сума на якому сягала майже 660 тисяч гривень. Ці кошти були отримані в результаті збуту наркотичних та психотропних речовин" - повідомив Дмитро Майборода, начальник Лубенського районного відділу поліції.

Фігурантку затримали. Її звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чотирма статтями щодо придбання, незаконного зберігання і збуту наркотиків. На час досудового розслідування жінці обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Її спільниці також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 321 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), частиною 2 статті 311 (Незаконне придбання та зберігання прекурсору з метою збуту).

Зібрані матеріали досудового розслідування направлені до суду з обвинувальним актом відносно обох фігуранток. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що Артемівську силовики зловили пенсіонерку з метадоном на суму мільйон гривень.

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