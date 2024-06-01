"Рахунок 2:0": на Харківщині бійці Третьої штурмової відпрацювали дронами по ворожій техніці (відео)

Воїни Третьої штурмової ліквідували ще одну ворожу артсистему "Нона-С". Також вони вразили безпілотниками три гаубиці Д-30. Знищив зброю і випалив піхоту з окопів підрозділ Paskuda group з Протитанкового бата.

Кадри оприлюднила Третя окрема штурмова бригада.

Третя штурмова відпрацювала дронами по ворожій техніці на Харківщині

"Усе разом – артилерійські засоби противника 120-мм калібру, призначені для підтримки ворожих наступів. Але 2:0 у цьому матчі – на користь розрахунку дронів бригади!", – йдеться у повідомленні.

Раніше бійці Третьої штурмової бригади поспілкувалися з окупантом, який потрапив у полон. За його словами, росіянин зовсім не мав наміру йти на війну, а на фронті встиг пробути цілих два дні.

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