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"Рахунок 2:0": на Харківщині бійці Третьої штурмової відпрацювали дронами по ворожій техніці (відео)

"Рахунок 2:0": на Харківщині бійці Третьої штурмової відпрацювали дронами по ворожій техніці (відео)

Бійці Третьої штурмової відпрацювали дронами по ворожій техніці

Втрати противника продовжують зростати.

Воїни Третьої штурмової ліквідували ще одну ворожу артсистему "Нона-С". Також вони вразили безпілотниками три гаубиці Д-30. Знищив зброю і випалив піхоту з окопів підрозділ Paskuda group з Протитанкового бата.

Кадри оприлюднила Третя окрема штурмова бригада.

Третя штурмова відпрацювала дронами по ворожій техніці на Харківщині

Третя штурмова відпрацювала дронами по ворожій техніці на Харківщині

"Усе разом – артилерійські засоби противника 120-мм калібру, призначені для підтримки ворожих наступів. Але 2:0 у цьому матчі – на користь розрахунку дронів бригади!", – йдеться у повідомленні.

Раніше бійці Третьої штурмової бригади поспілкувалися з окупантом, який потрапив у полон. За його словами, росіянин зовсім не мав наміру йти на війну, а на фронті встиг пробути цілих два дні.

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