Рахунок пішов на тижні, а не місяці: стало відомо, коли перші F-16 будуть в Україні

Невдовзі Україна отримає довгоочікувані F-16 для зміцнення свого авіаційного потенціалу.

Україна отримає перші винищувачі F-16 від західних партнерів уже за кілька тижнів.

Про це повідомила британська газета Evening Standard з посиланням на високопоставлене військове джерело.

"Перші винищувачі F-16, які будуть поставлені із Заходу, прибудуть в Україну протягом кількох тижнів", - розповів неназваний спікер.

Зазначається, що винищувачі, які мають допомогти українській армії протистояти перевазі РФ у повітрі, мають бути поставлені в червні-липні. Які саме країни передадуть ці літаки - не вказується.

Поставки F-16 в Україну: останні новини

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші постачання винищувачів F-16 до України почнуться вже цього літа.

Нині ЗСУ вже отримали перший тренажер винищувача F-16. Спеціалісти з Чехії були в Україні і вже навчили перших п'ять українських фахівців керувати симулятором. Тепер вони будуть інструктувати українських пілотів.

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