Рахунок їх йде на десяток: Буданов розповів про численні замахи на себе

Керівник ГУР переважно перебуває у своєму офісі та рідко з'являється у публічному просторі.

Очільник української розвідки Кирило Буданов пережив численні замахи на себе. Рахунок їх йде на десяток.

Про це розповів Буданов в інтерв'ю The Washington Post.

За словами керівника Головного управління розвідки, усі спроби замаху почалися з того моменту, коли в серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ). Відповідальність за це росіяни вішали, зокрема, на нібито "українських диверсантів".

"І всі замахи на моє життя почалися після цього", - заявив Буданов.

Водночас сам очільник ГУР ані підтвердив, ані спростував свою причетність у цій операції.

"Щось трапилося", - сказав він.

Щодо замахів на Буданова, то відомо, то в 2019 році під його машину заклали бомбу, але її вчасно підірвали, а загалом різного роду замахів на нього було щонайменше 10.

Це змусило керівника ГУР вести обережне особисте життя.

Як пише видання, зазвичай Буданов перебуває у своєму офісі та рідко з'являється у публічному просторі.

"У його кабінеті цілодобово звучить класична музика - можливо, це захист від будь-яких спроб прослухати те, що говорять всередині", - припускають у WP.

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, а також відомого українського активіста, ветерана полку "Азов" Сергія Коротких. У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління Генштабу зс РФ (більш відомого як ГРУ).

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