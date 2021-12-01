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Рак легень: як зменшити ризик

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Рак легень: як зменшити ризик

pixabay.com

Якщо вчасно діагностувати хворобу, то її лікування може бути успішнішим, ніж при пізньому виявленні.

Рак легень виникає тоді, коли клітини легень починають неконтрольовано ділитися. Вогнище ураження може розташовуватися у стінках великих і малих бронхів, бронхіол, а також в самій легеневій тканині, де в нормі здійснюється обмін газів.

Про це пише "Центр громадського здоров'я" у Telegram. 

Якщо вчасно діагностувати хворобу, то її лікування може бути успішнішим, ніж при пізньому виявленні. Будьте уважні та знайте про фактори ризику, симптоми та профілактику хвороби.

До факторів ризику хвороби відносять: куріння та пасивне куріння, вплив радону та азбесту й інших канцерогенних агентів, вживання певних дієтичних добавок. 

Завдяки профілактиці ви можете зменшити ризик раку легень:

  • Киньте курити. Якщо ви ніколи не курили, не починайте. Поговоріть із дітьми про шкоду цієї звички. Поговоріть із сімейним лікарем про стратегії відмови від куріння. 
  • Уникайте пасивного куріння. Якщо ви живете з курцем, агітуйте цю людину кинути курити або принаймні закликайте не курити вдома, а лише у відведених для цього місцях. Уникайте місць, де курять. 
  • Перевірте свій будинок на радон, особливо, якщо знаєте що живете у районі, де він розповсюджений. Будинок можна зробити безпечнішим. 
  • Уникайте канцерогенів на роботі. Вживайте запобіжних заходів, щоб захистити себе від шкідливого впливу канцерогенів. Наприклад, якщо вам видають маску на обличчя, обов’язково носіть її. Запитайте у лікаря, що ви можете зробити, щоб захистити себе на роботі. 
  • Їжте більше овочів та фруктів. Це найкращі джерела вітамінів та поживних речовин. Уникайте приймання великих доз вітамінів у формі таблеток, адже це може бути небезпечно для вашого здоров’я. 
  • Будьте фізично активними

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