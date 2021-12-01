Рак легень: як зменшити ризик

Якщо вчасно діагностувати хворобу, то її лікування може бути успішнішим, ніж при пізньому виявленні.

Рак легень виникає тоді, коли клітини легень починають неконтрольовано ділитися. Вогнище ураження може розташовуватися у стінках великих і малих бронхів, бронхіол, а також в самій легеневій тканині, де в нормі здійснюється обмін газів.

Про це пише "Центр громадського здоров'я" у Telegram.

Якщо вчасно діагностувати хворобу, то її лікування може бути успішнішим, ніж при пізньому виявленні. Будьте уважні та знайте про фактори ризику, симптоми та профілактику хвороби.

До факторів ризику хвороби відносять: куріння та пасивне куріння, вплив радону та азбесту й інших канцерогенних агентів, вживання певних дієтичних добавок.

Завдяки профілактиці ви можете зменшити ризик раку легень:

Киньте курити . Якщо ви ніколи не курили, не починайте. Поговоріть із дітьми про шкоду цієї звички. Поговоріть із сімейним лікарем про стратегії відмови від куріння.

. Якщо ви ніколи не курили, не починайте. Поговоріть із дітьми про шкоду цієї звички. Поговоріть із сімейним лікарем про стратегії відмови від куріння. Уникайте пасивного куріння . Якщо ви живете з курцем, агітуйте цю людину кинути курити або принаймні закликайте не курити вдома, а лише у відведених для цього місцях. Уникайте місць, де курять.

. Якщо ви живете з курцем, агітуйте цю людину кинути курити або принаймні закликайте не курити вдома, а лише у відведених для цього місцях. Уникайте місць, де курять. Перевірте свій будинок на радон, особливо, якщо знаєте що живете у районі, де він розповсюджений. Будинок можна зробити безпечнішим.

Уникайте канцерогенів на роботі . Вживайте запобіжних заходів, щоб захистити себе від шкідливого впливу канцерогенів. Наприклад, якщо вам видають маску на обличчя, обов’язково носіть її. Запитайте у лікаря, що ви можете зробити, щоб захистити себе на роботі.

. Вживайте запобіжних заходів, щоб захистити себе від шкідливого впливу канцерогенів. Наприклад, якщо вам видають маску на обличчя, обов’язково носіть її. Запитайте у лікаря, що ви можете зробити, щоб захистити себе на роботі. Їжте більше овочів та фруктів . Це найкращі джерела вітамінів та поживних речовин. Уникайте приймання великих доз вітамінів у формі таблеток, адже це може бути небезпечно для вашого здоров’я.

. Це найкращі джерела вітамінів та поживних речовин. Уникайте приймання великих доз вітамінів у формі таблеток, адже це може бути небезпечно для вашого здоров’я. Будьте фізично активними.

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