Рак легень: як зменшити ризик

Якщо вчасно діагностувати хворобу, то її лікування може бути успішнішим, ніж при пізньому виявленні.
Рак легень виникає тоді, коли клітини легень починають неконтрольовано ділитися. Вогнище ураження може розташовуватися у стінках великих і малих бронхів, бронхіол, а також в самій легеневій тканині, де в нормі здійснюється обмін газів.
Про це пише "Центр громадського здоров'я" у Telegram.
Якщо вчасно діагностувати хворобу, то її лікування може бути успішнішим, ніж при пізньому виявленні. Будьте уважні та знайте про фактори ризику, симптоми та профілактику хвороби.
До факторів ризику хвороби відносять: куріння та пасивне куріння, вплив радону та азбесту й інших канцерогенних агентів, вживання певних дієтичних добавок.
Завдяки профілактиці ви можете зменшити ризик раку легень:
- Киньте курити. Якщо ви ніколи не курили, не починайте. Поговоріть із дітьми про шкоду цієї звички. Поговоріть із сімейним лікарем про стратегії відмови від куріння.
- Уникайте пасивного куріння. Якщо ви живете з курцем, агітуйте цю людину кинути курити або принаймні закликайте не курити вдома, а лише у відведених для цього місцях. Уникайте місць, де курять.
- Перевірте свій будинок на радон, особливо, якщо знаєте що живете у районі, де він розповсюджений. Будинок можна зробити безпечнішим.
- Уникайте канцерогенів на роботі. Вживайте запобіжних заходів, щоб захистити себе від шкідливого впливу канцерогенів. Наприклад, якщо вам видають маску на обличчя, обов’язково носіть її. Запитайте у лікаря, що ви можете зробити, щоб захистити себе на роботі.
- Їжте більше овочів та фруктів. Це найкращі джерела вітамінів та поживних речовин. Уникайте приймання великих доз вітамінів у формі таблеток, адже це може бути небезпечно для вашого здоров’я.
- Будьте фізично активними.
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