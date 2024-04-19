Зберігається загроза від дронів: в низці областей оголосили повітряну тривогу

Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками
Моніторингові групи заявили, що запуску ворожих ракет з літаків не було.
Проте Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух безпілотників. Вони, зокрема, залетіли на територію України через Сумську область.
В низці областей оголосили повітряну тривогу.
- Група "шахедів" з Сумщини рухаються у напрямку Полтавщини.
- Нова група "шахедів" на півночі Харківщини, курсом на захід!
Нагадаємо, що ворог підняв у повітря Ту-95МС.
Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, проте через загрозу ворожих безпілотників.
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