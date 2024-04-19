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Зберігається загроза від дронів: в низці областей оголосили повітряну тривогу

Зберігається загроза від дронів: в низці областей оголосили повітряну тривогу

Нова партія ворожих безпілотників атакували Україну / Фото: ТСН.ua

Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками

Моніторингові групи заявили, що запуску ворожих ракет з літаків не було. 

Проте Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух безпілотників. Вони, зокрема, залетіли на територію України через Сумську область. 

В низці областей оголосили повітряну тривогу. 

  • Група "шахедів" з Сумщини рухаються у напрямку Полтавщини.
  • Нова група "шахедів" на півночі Харківщини, курсом на захід!

Нагадаємо, що ворог підняв у повітря Ту-95МС

Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, проте через загрозу ворожих безпілотників. 

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