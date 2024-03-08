Ракета дуже швидко прийшла: Зеленський про обстріл, під який він потрапив з прем'єром Греції в Одесі

Під час візиту до Одеси президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс опинилися під ракетним обстрілом окупантів. Ракета прилетіла за 300-400 метрів від лідерів держав.

Президент України Володимир Зеленський розповів про ракетний удар, який Росія завдала по порту Одеси, де глава держави перебував разом з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai.

"Ми були в порту. І за кілька сотень, я так розумію, 300-400 метрів, був удар балістичної ракети. Ракета дуже швидко прийшла, сирена почала працювати, але дуже коротко, тому що удар йшов з окупованого Криму", - розповів президент.

Зеленський пояснив, що через те, що росіяни вдарили балістикою з Криму, українські захисники просто не встигли зреагувати.

"Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку, це щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю про себе, я кажу про якусь повагу до лідерів інших держав, до людей інших держав. Ви бачите, що від Росії, від Путіна її просто немає - вдарити балістичною ракетою, під час візиту прем'єр-міністра Греції. Він був дуже здивований, а я ні", - сказав Зеленський.

Ракетний удар РФ по Одесі

Колона президента України Володимира Зеленського, що перебувала поряд з грецькою делегацією на чолі з прем'єром Кіріакосом Міцотакісом, відчула на собі удар в Одесі. Російська ракета 6 березня влучила за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем'єра Греції.

Особи з к ортежу, який супроводжував лідерів під час візиту до міста, після удару повідомили, що бачили "грибоподібну хмару" диму.

Сам прем'єр-міністр Греції також прокоментував ракетний удар по Одесі. Він зазначив, що у делегації вже не було часу піти до укриття, адже від сирени до вибухів минули лічені секунди.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета вдарила за 500 метрів від кортежу Зеленського!

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