Ракета "Фламінго": у НАБУ прокоментували, чи здійснюють розслідування

Ракета "Фламінго" / © Associated Press

Реклама

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) спростували інформацію про розслідування щодо виробництва нової ракети «Фламінго».

Про це йдеться у повідомленні НАБУ, опублікованому ввечері 29 серпня.

«У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети „Фламінго“, — повідомили в антикорупційному органі.

Реклама

Раніше видання Kyiv Independent з посиланням на п’ять обізнених джерел повідомило, що НАБУ начебто розслідує діяльність компанії Fire Point, відомої розробкою далекобійних дронів FP-1 та ракет «Фламінго».

Видання стверджувало, що НАБУ перевіряє, чи завищувала Fire Point ціни на компоненти та кількість поставлених дронів.

Нагадаємо, президент Зеленський назвав «Фламінго» найуспішнішою ракетою України для захисту від російського вторгнення. За його словами, уже цієї зими в розпочнеться масове виробництво цієї ракети, дальність якої становить 3 тисячі кілометрів.