Ракета Х-101 влетіла у будинок у Києві та розірвалася: Клименко розкрив деталі російської атаки

Російська Х-101 влучила просто у житловий будинок у Києві та розірвалася всередині споруди. Через вибух обвалилися залізобетонні конструкції.

Наслідки російської атаки на Київ 14 травня

Російська крилата ракета Х-101 під час атаки на Київ влучила у житловий будинок у Дарницькому районі та розірвалася всередині споруди.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, відповідаючи на запитання 5 каналу.

За словами очільника МВС, рятувальники виявили уламки ракети вже у підвальному приміщенні будинку. Він пояснив, що після влучання частина будівлі обвалилася.

«Розбиті уламки ракети Х знайшли рятувальники. Вже в підвалі. Тобто вона зайшла в будинок. Там розірвалась, і відповідно конструкція залізобетонна. Підняло ці конструкції, потім завалило увесь будинок», — зазначив Клименко.

Удар по Києву 14 травня — деталі

Нагадаємо, 14 травня російські війська завдали удару по житловій багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. Внаслідок атаки загинули 24 людини, серед них троє дітей. Ще 48 людей дістали поранення, зокрема двоє дітей. Вдалося врятувати 30 мешканців.

Як повідомили у ДСНС, пошуково-рятувальна операція на місці удару тривала понад 28 годин. Після її завершення підрозділи перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

15 травня у Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.

