Атака РФ на Івано-Франківщину / © соцмережі

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У селі Задністрянське на Івано-Франківщині 66-річна жінка самотужки загасила пожежу після того, як у її будинок влучила російська ракета. Снаряд наскрізь пробив дах і стелю та застряг на першому поверсі, але не вибухнув.

Про це повідомляє «Суспільне».

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Це сталося під час російської атаки 20 листопада. Власниця будинку Любов Шашкова зазвичай спить на другому поверсі, але з початком тривоги спустилася на перший до своєї 85-річної тітки. Ракета пробила дах, пролетіла через дитячу кімнату й опинилася на кухні.

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Почувши вибухи, жінка вийшла в коридор і побачила густий дим та корпус ракети, який горів. Через обстріл згорів водяний насос, тож гасити вогонь довелося водою з криниці.

«І чую: раз „бах“, „бах“ другий. Думаю, десь воно далеко, напевно. Але, думаю, вийду, подивлюся. Коли я вийшла з цієї кімнати — дим чорний валить. Я кричу: „Тьотка, вставай, вставай, ми горимо“. Дихати нема чим, і горить мені та болванка. Я гашу тряпками, водою не можу, бо не качає насос, він вже згорів. І потім — до криниці. І так я загасила. Коли відчинила вікно, повітря зайшло — почало більше горіти, а дихати нема чим. І я воду лию і лию, ніби загасилося і знову розгорілося. Це ніби секундне діло, але можна було дуба врізати від того всього», — розповідає Любов Шашкова.

Ракета РФ влучила в будинок на Івано-Франківщині / © Суспільне

Після ліквідації займання жінка зателефонувала до Служби порятунку. Пожежники прибули швидко, але застосовувати обладнання їм уже не довелося.

«Розкладають ті свої шланги. А я говорю: хлопці, не розкладайте, я вже загасила. Вони прибігли: „О, дійсно, не горить. Ви — молодець“. Я кажу: ви б на моєму місці ще не такі були б молодці», — продовжує Любов Шашкова.

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Оскільки ракетна небезпека тривала, рятувальники відвезли жінку до укриття та викликали швидку, де медики надали їй необхідну допомогу. За словами Любові Шашкової, коли обстріл припинився, повернутися додому їм не дозволили через загрозу вибуху на великій території, а сусідів почали тимчасово виселяти. Через це жінка пішла до батьківської хати.

Поки ракету забирали з будинку, дороги навколо перекрили. За словами жінки, щоб дістати снаряд та вивезти його, залучили 13 фахівців. Попри порятунок, вона хвилюється, де взяти гроші на ремонт житла.

Ракета РФ влучила в будинок на Івано-Франківщині / © Суспільне

«Всі кажуть: „Добре, що жива“. А я відповідаю: знаєте, якби мене вбило, мені було б легше — відбудовувати не треба. Поховали та й і все, згадали, а тут треба докладати рук. І на мінімальну пенсію 3200 що я можу зробити?» — говорить Любов Шашкова.

За словами голови Бурштинської громади Василя Андрієшина, будинок зазнав сильних руйнувань, адже ракета пробила дах, стелю та застрягла в підлозі. На місці вже працювала комісія, яка зафіксувала збитки. Він додав, що місцева влада допоможе родині відремонтувати покрівлю, а власники також зможуть подати заявку через «Дію» на державну компенсацію.

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Нагадаємо, і Івано-Франківську вранці 20 листопада пролунав звук вибуху під час оголошеної повітряної тривоги червоного рівня.

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Також ввечері 20 листопада російські війська атакували Кривий Ріг, після чого в місті спалахнула масштабна пожежа.

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