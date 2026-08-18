Ракета «прилетіла» по людному перехрестю: Зеленський розкрив подробиці смертельного удару РФ по Печенігах

Удар по Печенігах на Харківщині

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Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці кривавого удару РФ по Печенігах на Харківщині. Він заявив, що росіяни жорстоко вдарили по людному перехрестю, де розташовані пошта й магазини, а навколо — житлові будинки.

Про це глава держави написав на офіційній сторінці у Telegram-каналі.

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За останніми даними від президента, відомо про десятьох загиблих внаслідок російського удару. Багато людей поранені. Їм надається вся необхідна медична допомога.

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«Мої співчуття рідним і близьким…Рятувальники вже ліквідували пожежу, на місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. З’ясовуються всі обставини цієї трагедії», — наголосив Зеленський.

Зеленський пообіцяв «обов’язкову відповідь» Росії

Він пообіцяв, що Україна «обов’язково відповість» Росії на кривавий удар, пообіцявши «справедливі кінетичні відповіді».

«Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України», — зазначив глава держави.

© Управління ДСНС у Харківській області

© Управління ДСНС у Харківській області

© Управління ДСНС у Харківській області

Ракетний удар по Печенігах на Харківщині— останні новини

Нагадаємо, вдень 18 серпня Росія завдала смертельного ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області. Попередньо внаслідок атаки загинули 10 людей, ще 17 — дістали поранення.

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За офіційними даними, наслідки удару Росії — жахливі. Внаслідок атаки пошкоджено 10 приватних будинків, а також кафе, поштове відділення, магазин та щонайменше сім автомобілів.

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