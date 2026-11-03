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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2695
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Ракета РФ вдарила по хоспісу із смертельно хворими пацієнтами: моторошні фото

Міський голова Дніпра опублікував фото хоспісу, в який влучила російська ракета.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на хоспіс.

Атака на хоспіс. / © Борис Філатов

Під час масованої атаки одна з російських ракета влучила у хоспіс у Дніпрі, де перебували літні та тяжкохворі пацієнти.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

З його слів, у хоспісі перебували люди у важкому стані, які потребували постійного медичного догляду.

Очільник міста опублікував фотографії пошкодженого закладу закликав міжнародну спільноту побачити наслідки російського удару.

«Я хочу, щоб зараз ці фото побачило якомога більше людей. Особливо політиків та дипломатів. Особливо за кордоном. Весь світ повинен це побачити», — наголосив Філатов.

Росіяни вдарили по хоспісу для смертельно хворих людей у Дніпрі / © Борис Філатов

Росіяни вдарили по хоспісу для смертельно хворих людей у Дніпрі / © Борис Філатов

Росіяни вдарили по хоспісу для смертельно хворих людей у Дніпрі / © Борис Філатов

Росіяни вдарили по хоспісу для смертельно хворих людей у Дніпрі / © Борис Філатов

Атака на Дніпро

Вночі та зранку 3 листопада армія РФ атакувала Дніпро ракетами і БпЛА. У місті лунали сильні вибухи. Сталися «прильоти» по цивільній інфраструктурі — будинках і медзакладах. Щонайменше одна людина загинула, а близько 20 отримали травми.

Окрім того, росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Дніпра. Зранку на Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла.

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