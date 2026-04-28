Ракета, що дістане Москву: в Україні вперше показали, який вигляд матиме нова балістична FP-9 (фото)

Балістична ракета FP-9

Компанія Fire Point уперше презентувала макет української балістичної ракети FP-9. Показ відбувся під час безпекової конференції у польському Жешуві «На шляху до URC (Ukraine Recovery Conference). Безпека й оборонний вимір».

Окрім FP-9, на заході також продемонстрували ракету FP-7. Таким чином, публіка вперше змогла побачити фізичний макет української балістики, адже раніше подібні розробки існували лише у вигляді презентаційних зображень.

Як зазначається, демонстрація відбулася в межах міжнародної події, яка об’єднала представників оборонної сфери, урядів та бізнесу для обговорення питань безпеки та відновлення України.

Випробування балістики F-9: що відомо

Як зазначає Defence Express, FP-9 є значно більшою за російські аналоги типу «Іскандер».

Балістична ракета потенційно здатна вражати цілі на території Росії, зокрема Москву та Санкт-Петербург. Її дальність польоту становить близько 800–850 км, а бойова частина — до 850 кг. Розробники пояснюють, що саме балістика є ефективнішою для таких ударів, адже крилаті ракети та дрони з труднощами проривають багаторівневу систему ППО.

Очікується, що FP-9 може пройти кодифікацію Міністерства оборони вже влітку 2026 року, що відкриє шлях до її постачання для ЗСУ.

