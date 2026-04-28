ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
1 хв

Ракета, що дістане Москву: в Україні вперше показали, який вигляд матиме нова балістична FP-9 (фото)

Балістична ракета F-9, за даними розробників, може вражати цілі у російській столиці — Москві.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Балістична ракета FP-9

Компанія Fire Point уперше презентувала макет української балістичної ракети FP-9. Показ відбувся під час безпекової конференції у польському Жешуві «На шляху до URC (Ukraine Recovery Conference). Безпека й оборонний вимір».

Окрім FP-9, на заході також продемонстрували ракету FP-7. Таким чином, публіка вперше змогла побачити фізичний макет української балістики, адже раніше подібні розробки існували лише у вигляді презентаційних зображень.

Як зазначається, демонстрація відбулася в межах міжнародної події, яка об’єднала представників оборонної сфери, урядів та бізнесу для обговорення питань безпеки та відновлення України.

Випробування балістики F-9: що відомо

Як зазначає Defence Express, FP-9 є значно більшою за російські аналоги типу «Іскандер».

Балістична ракета потенційно здатна вражати цілі на території Росії, зокрема Москву та Санкт-Петербург. Її дальність польоту становить близько 800–850 км, а бойова частина — до 850 кг. Розробники пояснюють, що саме балістика є ефективнішою для таких ударів, адже крилаті ракети та дрони з труднощами проривають багаторівневу систему ППО.

Очікується, що FP-9 може пройти кодифікацію Міністерства оборони вже влітку 2026 року, що відкриє шлях до її постачання для ЗСУ.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie