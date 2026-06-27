ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1039
Час на прочитання
2 хв

Ракета вдарила по шикуванню: справу проти комбата за загибель 19 людей передали до суду

Слідство встановило, що комбат наказав провести масовий захід всупереч забороні командування, а інформація про геолокацію урочистостей заздалегідь потрапила до службових чатів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Бійці ЗСУ

Бійці ЗСУ / © Associated Press

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо командира батальйону безпілотних систем, чия службова недбалість призвела до трагічної загибелі 19 людей під час військових урочистостей.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Telegram.

Кривава трагедія, яка сколихнула всю країну, сталася 1 листопада 2025 року. Тоді російська ракета поцілила у місце урочистого шикування військовослужбовців. Внаслідок ворожого удару загинули 19 людей (12 військових та 7 цивільних осіб), ще 36 захисників зазнали пораненнь різного ступеня тяжкості.

Що з’ясувало слідство

Слідчі органи дали чітку відповідь на питання, чи можна було запобігти масовим жертвам. Розслідуванням встановлено, що трагедія стала наслідком грубого порушення військових інструкцій: комбат організував масові заходи з нагоди річниці створення підрозділу та нагородження особового складу всупереч чинним наказам командування, які категорично забороняли шикування поза укриттями.

Навіть після оголошення повітряної тривоги та повідомлення про ракетну загрозу, комбат не припинив захід, а людей не було роззосереджено.

Напередодні свята у службових чатах поширили точний час, місце проведення, кількість учасників та геолокацію події. Ця інформація стала відома ворогу та була використана росіянами для точного наведення ракети.

Яке покарання загрожує військовому

Експрикордоннику та командиру батальйону інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

«Війна не скасовує відповідальності за рішення, які коштують людських життів. На жаль, службова недбалість призвела до таких наслідків, і вона отримає належну правову оцінку», — наголосили у відомстві.

Деталі трагедії

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року російські війська завдали удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. В ОК «Південь» сказали, що йдеться про тилову область, але яку саме — не уточнили. Також зазначалося, що внаслідок удару є загиблі.

Військовий-блогер Станіслав Бунятов з позивним «Осман» уточнив, що удар стався на Кіровоградщині.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин згодом розповів деталі удару.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1039
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie