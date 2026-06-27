Ракета вдарила по шикуванню: справу проти комбата за загибель 19 людей передали до суду

Бійці ЗСУ / © Associated Press

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Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо командира батальйону безпілотних систем, чия службова недбалість призвела до трагічної загибелі 19 людей під час військових урочистостей.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Telegram.

Кривава трагедія, яка сколихнула всю країну, сталася 1 листопада 2025 року. Тоді російська ракета поцілила у місце урочистого шикування військовослужбовців. Внаслідок ворожого удару загинули 19 людей (12 військових та 7 цивільних осіб), ще 36 захисників зазнали пораненнь різного ступеня тяжкості.

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Що з’ясувало слідство

Слідчі органи дали чітку відповідь на питання, чи можна було запобігти масовим жертвам. Розслідуванням встановлено, що трагедія стала наслідком грубого порушення військових інструкцій: комбат організував масові заходи з нагоди річниці створення підрозділу та нагородження особового складу всупереч чинним наказам командування, які категорично забороняли шикування поза укриттями.

Навіть після оголошення повітряної тривоги та повідомлення про ракетну загрозу, комбат не припинив захід, а людей не було роззосереджено.

Напередодні свята у службових чатах поширили точний час, місце проведення, кількість учасників та геолокацію події. Ця інформація стала відома ворогу та була використана росіянами для точного наведення ракети.

Яке покарання загрожує військовому

Експрикордоннику та командиру батальйону інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

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«Війна не скасовує відповідальності за рішення, які коштують людських життів. На жаль, службова недбалість призвела до таких наслідків, і вона отримає належну правову оцінку», — наголосили у відомстві.

Деталі трагедії

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року російські війська завдали удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. В ОК «Південь» сказали, що йдеться про тилову область, але яку саме — не уточнили. Також зазначалося, що внаслідок удару є загиблі.

Військовий-блогер Станіслав Бунятов з позивним «Осман» уточнив, що удар стався на Кіровоградщині.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин згодом розповів деталі удару.

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