Атака на Мерефу / © Олег Синєгубов

Реклама

Зранку 4 травня армія РФ завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Мерефа в Харківській області. Кількість загиблих зросла до шести.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними влади, в лікарні померла шоста жертва — 68-річний чоловік, поранення якого виявилися занадто тяжкими. Загалом на місці «прильоту» ракета вбила п’ятьох осіб: 50-річного та 63-річного чоловіків і жінок 74, 41 та 52 років.

Реклама

Окрім того, щонайменше до 31 людини зросла кількість постраждалих, серед яких, зокрема, 16-річний і 17-річний юнаки. Також медики надали допомогу 2-річному хлопчикові, який продовжить лікування амбулаторно.

Що відомо про наслідки атаки

За словами голови ОВА, армія РФ ударила просто по центру міста, фактично посеред дороги. Через обстріл пошкоджено щонайменше десять домоволодінь, чотири магазини, СТО, адміністративну будівлю, автомобілі, заклад харчування.

За попередніми оцінками, на розбір завалів і повне усунення наслідків знадобиться ще одна-дві доби.

Наслідки атаки — фото

Ворог завдав ракетного удару по Мерефі / © Олег Синєгубов

Ворог завдав ракетного удару по Мерефі / © Олег Синєгубов

Ворог завдав ракетного удару по Мерефі / © Олег Синєгубов

Ворог завдав ракетного удару по Мерефі / © Олег Синєгубов

Ворог завдав ракетного удару по Мерефі / © Олег Синєгубов

Нагадаємо, 4 травня РФ завдала ракетного удару по Харківській області. Росіяни атакували місто Мерефа, що далеко від лінії фронту, поціливши в цивільну інфраструктуру. Зокрема, було відомо про займання приватного будинку та автомобіля, також пошкоджено інші приватні будинки, магазин і СТО.

Реклама

Новини партнерів