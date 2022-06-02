Ракета влетіла у квартиру: 35-річна жінка з Донеччини під час обстрілу втратила дитину, руку та ногу

Ракета влетіла у квартиру: 35-річна жінка з Донеччини під час обстрілу втратила дитину, руку та ногу

35-річна Катерина з Лимана Донецької області отримала важке поранення під час обстрілу росіянами її рідного міста.

1 травня ракета влучила просто у квартиру жінки, внаслідок чого вона втратила дитину, а також руку та ногу.

Історію жінки розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

"1 травня росіяни почали обстрілювати Лиман, де проживала сім’я Герман: Катерина, її чоловік Костянтин та 6-ти річний син Дамір. Зненацька пролунав вибух: снаряд влучив просто у їхню квартиру", - розповідають в медичному об'єднанні.

фото / Перше медичне об'єднання Львова

На щастя, чоловік Катерини не постраждав і зміг винести поранену дружину. Рятувальники одразу повезли жінку до лікарні до Слов’янська.

фото / Перше медичне об'єднання Львова

Катерина отримала важкі травми: осколки влучили у живіт, також їй через сильні пошкодження довелося ампутувати руку та ногу. Друга рука - сильно потрощена. Жінка була у важкому стані і втратила дуже багато крові.

фото / Перше медичне об'єднання Львова

Катерина була вагітною, тож медики до останнього боролися і за життя її 12-тижневої дитинки, яку, на жаль, так і не вдалося врятувати.

Зі Слов’янська Катерину перевезли до Дніпра, а через деякий час до Києва та Львова. Звідти жінку евакуювали до Швеції, де її мають протезувати та реабілітувати. Але Катерина мріє якнайшвидше повернутися до України, адже хоче восени відвести сина до першого класу.

фото / Перше медичне об'єднання Львова

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