Ракета влетіла у спальню: 19-річна дівчина дивом вціліла (фото)

Фрагмент ракети у будинку у Василькові / © Facebook Сергій Болвінов

Після масованого удару російської терористичної армії по Київщині у ніч проти 14 березня у приватному будинку у Василькові виявили уламки російської ракети.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Сергій Болвінов.

За його словами, бойова частина від російської ракети Х-101 влетіла прямо в спальню, але не здетонувала.

«В цей момент в кімнаті спала дев’ятнадцятирічна дівчина. В будинку вона була разом зі своєю мамою. Обидві жінки вціліли, але будівля напівзруйнована», — повідомив Болвінов.

Поліцейські допомогли родині евакуюватися із пошкодженого російським ударом будинку. На місце влучання прибули працівники вибухотехнічної служби.

«Територія зараз під охороною поліції — ще одна бойова частина впала на дах автомобіля у дворі. Спеціалісти працюють над тим, щоби їх знешкодити», — повідомив Болвінов.

Нагадаємо, внаслідок нічного удару російської армії по Київщині загинуло п’ятеро мирних жителів. Ще 22 жителі області постраждали, серед них — троє дітей.

У ніч проти 14 березня російські війська завдали удару по Броварах на Київщині. Найбільше постраждав густонаселений район міста. Уламки збитого дрона впали неподалік житлового будинку, пошкодивши багатоповерхівки, автомобілі та інші об’єкти.