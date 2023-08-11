"Ракета забрала життя 8-річного Володі": подробиці загибелі дитини на Прикарпатті

На Прикарпатті внаслідок ракетного удару армії РФ у п'ятницю, 11 серпня, загинув 8-річний хлопчик. Його звали Володя. Дитина отримала численні уламкові поранення.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Сьогодні ворожа ракета забрала життя 8-річного хлопчика Володі", - написала очільниця ОВА.

За її словами, під час російського ракетного удару дитина перебувала на подвір'ї. Після атаки на місце влучання ракети прибули медики. Хлопчика шпиталізували до лікарні у критичному стані з важкими травмами. Понад дві годин медики боролися за життя дитини. Втім, врятувати її не вдалося.

"Щирі співчуття родині маленького Володі", - додала Онищук і закликала мешканців Прикарпаття не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Ракетний удар по Прикарпаттю

Під час повітряної тривоги 11 серпня росіяни вдарили по Прикарпаттю. Сталися влучання по цивільному об'єкту. Загинула дитина.

Згодом стало відомо, що на Прикарпатті росіяни вдарили ракетою по будинку, де жила сім'я з трьома дітьми. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

Читайте також: