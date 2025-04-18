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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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24
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Ракета розірвалася у повітрі: РФ застосувала смертоносну тактику в Харкові

Росіяни запустили по місту три балістичні ракети.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Харків.

Харків.

Підрив російської ракети над Харковом стався в повітрі з метою якомога більшого ураження цивільних об’єктів.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Всього ворог застосував три балістичні ракети “Іскандер” для атаки по місту. Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали.

Внаслідок обстрілу також пошкоджено понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок.

Як повідомлялося, вночі у Харкові РФ влучила балістикою у багатоповерхівку. Підтверджено загибель однієї людини, також відомо про 60 постраждалих.

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