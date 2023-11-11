Ракети двічі вдарили по Одеському району: влучили в дачний кооператив та припортову інфраструктуру

Росія вкотре продемонструвала свої справжні наміри - нищити Україну і українців.

Про це інформують Сили оборони півдня України у соціальних мережах.

Двічі ударили ракети по Одеському району.

З літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, росіяни поцілили ракетою повітряного базування по дачному кооперативу. Літню жінку, яку врятували з-під завалів приватного будинку, госпіталізовано. Її стан стабільний. Ще двоє літніх чоловіків отримали легкі поранення, їм надано допомогу на місці.

В припортову інфраструктуру влучили імовірно, надзвуковим "Оніксом". Люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються.

Раніше армія РФ завдала удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Внаслідок підступної атаки пошкоджено цивільне судно під прапором Ліберії.

Читайте також: