Ракети готувалися для осінньо-зимового періоду: у ЗСУ пояснили, чому окупанти обстріляли Україну раніше

Росіяни масовано обстрілювали Україну 10 жовтня, щоб залякати народ, посіяти паніку в суспільстві, адже їм не вдалося зламати ЗСУ.

Армія Росії, на думку спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, готувалась для атаки в осінньо-зимовий період, але випустила ракети вчора, 10 жовтня, через вибух на незаконно збудованому Кримському мосту.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, окупантам не вдалося зламати українську армію, тож тепер вони намагаються посіяти панічні настрої в суспільстві.

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"Тому вони (окупанти. - Ред.) будуть намагатися бити по енергетиці країни. Від електрики залежить решта послуг – і вода, і тепло тощо. Це їхня мета, яку вони могли б заготувати трохи на пізніше, дочекавшись більш холодної погоди, щоби болючіше вдарити. Але вирішили зараз, вочевидь, через Кримський міст. І, це, можливо, не востаннє, коли вони так роблять", - пояснив Ігнат.

Він висловив переконання, що випущені вчора ракети готувались для атаки в осінньо-зимовий період.

"Очевидно, що ракети готувались для атаки в осінньо-зимовий період, коли більш холодна погода. І з їхнього боку було б логічно вдарити, коли буде 0 градусів, щоб створити українцям проблеми з опаленням і щоб народ більше страждав. Це все виключно терор проти мирного населення", - уточнив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат додав, що ракети, якими росіяни бомбили Україну, дуже дорогі і з цієї причини росіяни не б’ють ними по військах.

"Та й банально не вистачить ракет, у них вже ж є певна нестача", - підсумував він.

Нагадаємо, кійськовий експерт Михайло Самусь припускає, що за масованими ударами по Україні стоїть група російських терористів у складі голови Чечні Рамзана Кадирова, новопризначеного командувача "спецоперації" Сергія Суровікіна та керівника ЧВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

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