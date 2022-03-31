"Ракети навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів": командування Повітряних сил про успіхи українських військових в небі

Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами. Стінгери, Ігла, британські та американські зенітні ракетні комплекси є на озброєнні.
Повітряні сили ЗСУ активно протистоть окупантам у небі.
Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, рашити атакують Україну з повітря ракетами різних типів, переважно це "Калібр" та Х-55 різного базування.
Також окупанти завдяють ударів з літаків. На Львівщину, наприклад, вони злітали з Каспійського моря і атакували Яворівський полігон.
"До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту. Два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було", - розповідає Юрій Ігнат.
Крм "Калібру" окупанти атакують ракетами "Іскандер", які запускають високо, вони роблять дугу і на шаленій швидкоті летять у ціль. Повітряні сили ЗСУ вже теж навчилися їх збивати.
Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами. Стінгери, Ігла, британські та американські зенітні ракетні комплекси є на озброєнні.
"Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до заходу. Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів", - говорить речник Повітряних сил.
Нагадаємо, що російські окупанти в Україні дезорганізовані, саботують накази керівництва і навіть випадково збили власний літак.
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