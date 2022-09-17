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"Ракети не літають над Парижем, Римом та Берліном": Подоляк закликав Захід дати Україні сучасні системи ППО

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"Ракети не літають над Парижем, Римом та Берліном": Подоляк закликав Захід дати Україні сучасні системи ППО

Фото: Getty Images

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вкотре закликав Західні країни надати Україні потужне сучасне ППО для захисту мирного населення.

Подоляк наголосив, що одна з російських ракет може спричинити техногенну катастрофу.

Про це радник керівника ОП написав у своєму Твіттері.

"Західні країни мають багато сучасних та ефективних систем ПРО/ППО. Але ракети не літають над Парижем, Римом та Берліном. Вони літають над українськими містами. Може, час захистити українських цивільних та критичну інфраструктуру? Чи таки почекаємо масштабної техногенної катастрофи?" - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі розташовані 450 могил.

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