"Ракети не літають над Парижем, Римом та Берліном": Подоляк закликав Захід дати Україні сучасні системи ППО

Подоляк наголосив, що одна з російських ракет може спричинити техногенну катастрофу.

Про це радник керівника ОП написав у своєму Твіттері.

"Західні країни мають багато сучасних та ефективних систем ПРО/ППО. Але ракети не літають над Парижем, Римом та Берліном. Вони літають над українськими містами. Може, час захистити українських цивільних та критичну інфраструктуру? Чи таки почекаємо масштабної техногенної катастрофи?" - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі розташовані 450 могил.

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