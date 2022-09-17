"Ракети не літають над Парижем, Римом та Берліном": Подоляк закликав Захід дати Україні сучасні системи ППО

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вкотре закликав Західні країни надати Україні потужне сучасне ППО для захисту мирного населення.
Подоляк наголосив, що одна з російських ракет може спричинити техногенну катастрофу.
Про це радник керівника ОП написав у своєму Твіттері.
"Західні країни мають багато сучасних та ефективних систем ПРО/ППО. Але ракети не літають над Парижем, Римом та Берліном. Вони літають над українськими містами. Може, час захистити українських цивільних та критичну інфраструктуру? Чи таки почекаємо масштабної техногенної катастрофи?" - написав Подоляк.
Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі розташовані 450 могил.
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