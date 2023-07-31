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Ракети по Кривому Рогу випустили із Криму: Зеленський оголосив завершення рятувальної операції

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Ракети по Кривому Рогу випустили із Криму: Зеленський оголосив завершення рятувальної операції

Моторошні обстріли Херсона та Кривого Рогу: головне зі звернення Зеленського / Фото: Офіс президента України

За його словами, станом на цей час відомо про шістьох загиблих. Ще 69 людей постраждали.

Увечері, 31 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Атака по Кривому Рогу

Зеленський повідомив, що сьогодні о сьомій вечора завершено рятувальну операцію у Кривому Розі на місці удару російських ракет. Це були дві ракети "Іскандер".

"Балістичні ракети проти житлового будинку. В одному під’їздів зруйновані поверхи – з 4-го по 9-й. Просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше", – зазначив глава держави.

За його словами, станом на цей час відомо про шістьох загиблих, серед них – 10-річна дівчина, яку звали Дар’я. Разом із нею загинула її мама Наталія.

"Звичайна родина у звичайному місті, чиє життя було знищене російськими вбивцями. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", – сказав Зеленський.

Ще 69 людей постраждали. Десятки зараз перебувають у лікарнях. Зокрема ті, хто в тяжкому стані. Президент запевним, що усім надається необхідна допомога.

"Рятувальна операція була складною. Падали частини конструкції будинку. На рівні четвертого поверху – пожежа. Загалом до порятунку були залучені понад 350 працівників ДСНС, поліції, комунальних служб. Допомагали волонтери. Вдячний усім", – каже глава держави.

Особливо він відзначив за рятувальну операцію у Кривому Розі:

  • Працівники ДСНС: лейтенант Вадим Кучкурда, молодший сержант Володимир Гембіхнер, старшина Віктор Іліка та Сергій Бицко – заступник командира державного воєнізованого гірничорятувального загону.
  • Поліцейські: підполковник Микола Гармаш, капітан Роман Бондарчук.
  • Лікарі Владислав Волошин і Костянтин Ісайченков.
  • Нацгвардійці: сержант Андрій Головін, капітан Денис Терещенко.
  • Комунальники Сергій Дмитрієв та Андрій Шайда.
  • Волонтери Лариса Сидоренко та Вікторія Третяк.

Звідки були випущені ракети по Кривому Рогу

За інформацією від президента, ці дві ракети по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму, з району міста Джанкой.

Санкції

Зеленський закликав збільшити санкційний тиск світу проти Росії, адже з’являється дедалі більше й більше відкритої інформації, зокрема розслідувань журналістів, про те, як держава-агресорка обходить глобальні санкції та отримує критичні компоненти для виробництва зброї.

Херсон

Сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Херсон з артилерії.

"Загинув працівник поліції. Мої співчуття. Поранені дев’ять людей, серед них дитина й чотири волонтери громадського об’єднання "Місто сили", – повідомив Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відеозвернення президента Зеленського за 31 липня: 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ракети летіли з Криму! Герої, які допомагали розбирати завали у Кривому Розі

Нагадаємо, що вранці 31 липня Росія двома ракетами атакувала Кривий Ріг. Окупанти поцілили по житловому будинку та навчальному закладу.

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Дата публікації
Перегляди
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