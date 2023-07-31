Ракети по Кривому Рогу випустили із Криму: Зеленський оголосив завершення рятувальної операції

За його словами, станом на цей час відомо про шістьох загиблих. Ще 69 людей постраждали.

Увечері, 31 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Атака по Кривому Рогу

Зеленський повідомив, що сьогодні о сьомій вечора завершено рятувальну операцію у Кривому Розі на місці удару російських ракет. Це були дві ракети "Іскандер".

"Балістичні ракети проти житлового будинку. В одному під’їздів зруйновані поверхи – з 4-го по 9-й. Просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше", – зазначив глава держави.

За його словами, станом на цей час відомо про шістьох загиблих, серед них – 10-річна дівчина, яку звали Дар’я. Разом із нею загинула її мама Наталія.

"Звичайна родина у звичайному місті, чиє життя було знищене російськими вбивцями. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", – сказав Зеленський.

Ще 69 людей постраждали. Десятки зараз перебувають у лікарнях. Зокрема ті, хто в тяжкому стані. Президент запевним, що усім надається необхідна допомога.

"Рятувальна операція була складною. Падали частини конструкції будинку. На рівні четвертого поверху – пожежа. Загалом до порятунку були залучені понад 350 працівників ДСНС, поліції, комунальних служб. Допомагали волонтери. Вдячний усім", – каже глава держави.

Особливо він відзначив за рятувальну операцію у Кривому Розі:

Працівники ДСНС: лейтенант Вадим Кучкурда, молодший сержант Володимир Гембіхнер, старшина Віктор Іліка та Сергій Бицко – заступник командира державного воєнізованого гірничорятувального загону.

Поліцейські: підполковник Микола Гармаш, капітан Роман Бондарчук.

Лікарі Владислав Волошин і Костянтин Ісайченков.

Нацгвардійці: сержант Андрій Головін, капітан Денис Терещенко.

Комунальники Сергій Дмитрієв та Андрій Шайда.

Волонтери Лариса Сидоренко та Вікторія Третяк.

Звідки були випущені ракети по Кривому Рогу

За інформацією від президента, ці дві ракети по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму, з району міста Джанкой.

Санкції

Зеленський закликав збільшити санкційний тиск світу проти Росії, адже з’являється дедалі більше й більше відкритої інформації, зокрема розслідувань журналістів, про те, як держава-агресорка обходить глобальні санкції та отримує критичні компоненти для виробництва зброї.

Херсон

Сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Херсон з артилерії.

"Загинув працівник поліції. Мої співчуття. Поранені дев’ять людей, серед них дитина й чотири волонтери громадського об’єднання "Місто сили", – повідомив Зеленський.