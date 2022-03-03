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Ракети вбивають людей: Зеленський вкотре попросив про закриття неба над Україною

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Ракети вбивають людей: Зеленський вкотре попросив про закриття неба над Україною

Associated Press

Зеленський закликав закрити небо над Україною.

Україна просить закрити небо та припинити смерті невинних людей. 

Про це голова держави розповів в інтерв'ю ЗМІ.

"Ми хочемо попросити про закриття неба. Тому що вбивають наших людей. Це відбувається і з території Білорусі, і з території Росії. Вилітають ракети, бомби, "Іскандери", літаки, бомбардувальники. Все це відбувається. Я звернувся про закриття неба. Я звертався до Байдена, Шольца, Макрона. Я щоденно проводжу по 20-30 дзвінків. Я сказав, якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то дайте нам термін, коли. Якщо ви не можете дати українцям термін, коли ви це зробите", - сказав президент. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 

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