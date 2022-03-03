Ракети вбивають людей: Зеленський вкотре попросив про закриття неба над Україною

Зеленський закликав закрити небо над Україною.

Україна просить закрити небо та припинити смерті невинних людей.

Про це голова держави розповів в інтерв'ю ЗМІ.

"Ми хочемо попросити про закриття неба. Тому що вбивають наших людей. Це відбувається і з території Білорусі, і з території Росії. Вилітають ракети, бомби, "Іскандери", літаки, бомбардувальники. Все це відбувається. Я звернувся про закриття неба. Я звертався до Байдена, Шольца, Макрона. Я щоденно проводжу по 20-30 дзвінків. Я сказав, якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то дайте нам термін, коли. Якщо ви не можете дати українцям термін, коли ви це зробите", - сказав президент.