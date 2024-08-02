Ракети з Чорного моря: скільки "Калібрів" Росія націлила на Україну

Ракетна загроза з моря присутня.
У Чорному морі 2 серпня чатують два ворожі кораблі, з яких обидва є російськими носіями крилатих ракет "Калібр".
Загальний залп становить до восьми ракет, повідомили Військово-морські сили у п'ятницю вранці.
"В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі наразі також є ворожі кораблі, із яких лише один є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет", - сказано в повідомленні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор
- до Азовського моря - шість суден, з них одне рухалося з протоки Босфор
"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - звітують ВМС.
Нагадаємо, 15 липня речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що з Криму вийшов останній сторожовий корабель ЧФ Росії.
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