Ракетна атака на Дніпро: пошкоджено супермаркет та прилеглі магазини (фото)

У районі, де був епіцентр вибуху, в будинках пошкоджені вікна.
У Дніпрі внаслідок ракетної атаки в ніч проти 1 липня було пошкоджено супермаркет.
Про це інформує Суспільне.Дніпро.
Про ракетну небезпеку у місті було оголошено за кілька хвилин до ударів ворожих ракет.
У районі, де був епіцентр вибуху, в будинках пошкоджені вікна.
Внаслідок одного з вибухів пошкоджено супермаркет та прилеглі магазини. Попередньо, поранених немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі в ніч проти 1 липня пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.
Крім того, ми раніше інформували, що на Донеччині через обстріл окупантів знеструмлено шахту, 73 гірники опинились під землею.
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